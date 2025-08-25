本周北部高溫35度起跳今38度 熱低壓恐發展明起水氣增午後雨區變廣

中央氣象署科長林伯東上午指出，本周西半部高溫需防中暑，東半部受迎風面水氣增加有短暫雨，北部本周高溫都可能達36度，今恐有38度高溫。周一西半部午後雷陣雨且要注意驟雨，周二及周三整體水氣增加，午後降雨範圍變廣，且要注意驟雨。

林伯東表示，中颱劍魚朝中南半島方向前進，進入陸地後會快速減弱，對台灣天氣沒有影響。目前在菲律賓東方海面有一大片雲簇，是低壓系統，未來幾天會逐漸通過呂宋島到南海，移動過程中帶水氣，明起台灣東半部會受其水氣影響，台灣附近水氣也會開始增加，明起天氣較不穩定。

林伯東表示，28日之後菲律賓東方海面低壓可能增強為熱帶性低氣壓，會持續朝西移動，朝海南島移動，對台灣影響不大，且28、29日太平洋高壓又會影響台灣，水氣變少一點，雷陣雨範圍又會減少。但30日此低壓系統到了海南島附近，台灣附近東風再增加，加上另一波水氣進來，30日之後降雨圍又會增加。