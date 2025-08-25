聽新聞
0:00 / 0:00
本周北部高溫35度起跳今38度 熱低壓恐發展明起水氣增午後雨區變廣
中央氣象署科長林伯東上午指出，本周西半部高溫需防中暑，東半部受迎風面水氣增加有短暫雨，北部本周高溫都可能達36度，今恐有38度高溫。周一西半部午後雷陣雨且要注意驟雨，周二及周三整體水氣增加，午後降雨範圍變廣，且要注意驟雨。
林伯東表示，中颱劍魚朝中南半島方向前進，進入陸地後會快速減弱，對台灣天氣沒有影響。目前在菲律賓東方海面有一大片雲簇，是低壓系統，未來幾天會逐漸通過呂宋島到南海，移動過程中帶水氣，明起台灣東半部會受其水氣影響，台灣附近水氣也會開始增加，明起天氣較不穩定。
林伯東表示，28日之後菲律賓東方海面低壓可能增強為熱帶性低氣壓，會持續朝西移動，朝海南島移動，對台灣影響不大，且28、29日太平洋高壓又會影響台灣，水氣變少一點，雷陣雨範圍又會減少。但30日此低壓系統到了海南島附近，台灣附近東風再增加，加上另一波水氣進來，30日之後降雨圍又會增加。
本周溫度是重點，林伯東指出，本周西半部都受高溫影響，今天北部恐有38度高溫，受東風沉降影響，北部一直到周五都容易有36度高溫，即使到周六日水氣增加，高溫也還是有35度。東半部受水氣增加影響，高溫不如北部這麼明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言