快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

本周北部高溫35度起跳今38度 熱低壓恐發展明起水氣增午後雨區變廣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周仍要注意午後雷陣雨。本報資料照片
本周仍要注意午後雷陣雨。本報資料照片

中央氣象署科長林伯東上午指出，本周西半部高溫需防中暑，東半部受迎風面水氣增加有短暫雨，北部本周高溫都可能達36度，今恐有38度高溫。周一西半部午後雷陣雨且要注意驟雨，周二及周三整體水氣增加，午後降雨範圍變廣，且要注意驟雨。

林伯東表示，中颱劍魚朝中南半島方向前進，進入陸地後會快速減弱，對台灣天氣沒有影響。目前在菲律賓東方海面有一大片雲簇，是低壓系統，未來幾天會逐漸通過呂宋島到南海，移動過程中帶水氣，明起台灣東半部會受其水氣影響，台灣附近水氣也會開始增加，明起天氣較不穩定。

林伯東表示，28日之後菲律賓東方海面低壓可能增強為熱帶性低氣壓，會持續朝西移動，朝海南島移動，對台灣影響不大，且28、29日太平洋高壓又會影響台灣，水氣變少一點，雷陣雨範圍又會減少。但30日此低壓系統到了海南島附近，台灣附近東風再增加，加上另一波水氣進來，30日之後降雨圍又會增加。

本周溫度是重點，林伯東指出，本周西半部都受高溫影響，今天北部恐有38度高溫，受東風沉降影響，北部一直到周五都容易有36度高溫，即使到周六日水氣增加，高溫也還是有35度。東半部受水氣增加影響，高溫不如北部這麼明顯。

本周天氣高溫炎熱。圖／中央氣象署提供
本周天氣高溫炎熱。圖／中央氣象署提供
近期降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
近期降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 對台

延伸閱讀

雨勢升級雨區擴大！14縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

雨勢升級雨區擴大！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

楊柳颱風不排除侵台 最快下周三、周四構成威脅 氣象署曝降雨熱區

明天高溫上看36度！天氣持續穩定 周末變天中南部再降雨

相關新聞

本周北部高溫35度起跳今38度 熱低壓恐發展明起水氣增午後雨區變廣

中央氣象署科長林伯東上午指出，本周西半部高溫需防中暑，東半部受迎風面水氣增加有短暫雨，北部本周高溫都可能達36度，今恐有...

只有這天！華航宣布9月3日軍人節現役軍人優先升等商務艙

為向國軍英雄致敬，華航今宣布，9月3日軍人節當天搭乘台灣出發航班的現役軍人，將享有禮遇報到及空位升等商務艙服務，以感謝三...

不是燒烤、炸雞！ 9成胃癌是「這隻菌」害的 家族史是高風險群

113年十大癌症死因，胃癌排名第8位，主要原因為幽門螺旋桿菌感染，占了近9成，其餘為高鹽、醃製食物的飲食習慣，以及吸菸、...

停路邊也不行！機車騎士看手機導航少1動作 秒收罰單噴千元

騎車時停紅綠燈看導航會被開罰嗎？一名男網友發文，稱他在騎機車停紅燈時，看了一下導航，警察馬上來開單，他認為不合理，「又沒擋到任何人」，但似乎無法申訴，只能花錢買教訓，並告誡網友要熄火才能拿手機。

台灣eShop 9月9日上線！任天堂台灣也開通社群帳號！玩家讚：等了一輩子

台灣任天堂（台任）終於有自己的專屬帳號了！任天堂今（25）日公布，因要有效分享台灣市場的最新資訊，即起成立台灣任天堂的相關臉書（Facebook，FB）粉絲團、Instagram（IG）和YouTube（YT），引起熱議，不少網友敲碗台灣eshop到底何時要開設，對此台灣任天堂也做出回應。

雲門舞集屏縣王船文化館9月演出 一起來「與雲門共舞」

國泰雲門隨行吧社區巡演 「與雲門共舞」將為屏東帶來一場近距離感受舞蹈魅力的藝術體驗。9月20日、 21日下午2時在屏東縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。