強化環保違規資訊揭露 環境部升級即時查詢系統

環境部今天宣布，全面升級「環境部列管污染源資料（含裁處資訊）查詢系統（PRTR系統）」，投資人可透過一站式平台，即時掌握企業的環保違規紀錄，降低投資風險。

環境部發布新聞稿，長期以來，環境部接受經濟部、財政部、櫃買中心與台灣證券交易所等單位在辦理企業投資抵減、上市上櫃、稅務優惠與補助等業務的查詢，對象企業是否有違反環保法規情節重大情事。

環境部說，環管署會主動盤點所有環保法規違規情節重大資料，揭露納入空氣污染防制法、室內空氣品質管理法、噪音管制法、水污染防治法、飲用水管理條例、土壤及地下水污染整治法、廢棄物清理法、資源回收再利用法、環境影響評估法等情節重大情形。

環境部強化環保違規資訊揭露功能，針對系統操作介面與資料欄位進行全面優化及勾稽，將資訊整合至「環境部列管污染源資料（含裁處資訊）查詢系統（PRTR系統）」中。

環境部說，透過一站式平台，投資人可自行檢視企業，即時掌握企業的環保違規紀錄，降低因資訊不對等帶來的投資風險，不僅有助於協助政府部門審查企業補助與上市上櫃申請案，更讓一般民眾也能輕鬆查詢企業的環保表現，共同監督企業落實社會責任。

環境部估計，環保違規資訊查詢系統強化後，每年約可減少政府機關200多件查詢公文及1萬多家次事業單位查詢反覆公文的流程，節省大量時間、紙張與人力成本。