快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

第49屆金鼎獎公布得獎名單 鄭明進獲特別貢獻獎 推「下一本書」機制

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第49屆金鼎獎特別貢獻獎由兒童文學家、繪本作家鄭明進獲得。圖／鄭明進提供
第49屆金鼎獎特別貢獻獎由兒童文學家、繪本作家鄭明進獲得。圖／鄭明進提供

文化部今日公布第49屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主，資深兒童文學家、繪本作家鄭明進獲得特別貢獻獎，預計於9月辦理頒獎典禮。

評審團表示，鄭明進1932年出生於台北，至今已出版近50本插圖或圖畫書，其中多部作品被譽為台灣童書經典。鄭明進從早期開始引進各國繪本，擔任選書及翻譯、顧問的角色；曾參與《小學生畫刊》等叢書編輯出版工作，並陸續編寫、出版傑出圖畫書插畫家系列，深耕兒童圖畫書與美術教育，投注一生心力推動台灣繪本演進歷程，對台灣繪本發展有著重要且深遠的影響，為台灣童書在創作與推廣上樹立重要典範。鄭明進充滿熱情與愛，直至今年已90餘歲仍持續以卓越創新精神，在兒童美術與兒童文學、兒童文化領域上的發展，做出傑出貢獻。

文化部表示，為深化對圖文創作者的支持，為曾獲國內外重要圖文獎項創作者，全新推出「下一本書」的獎勵機制。1月1日以後，以國家語言創作圖書獲金鼎獎（文學圖書獎、兒童及少年圖書獎、圖書插畫獎）、台灣文學金典獎、金繪獎、金漫獎等國家級獎項，或重要國際獎項者，均可申請創作下一本書的獎勵金，期待激勵獲獎者持續創作，為出版產業注入產製動能，厚實台灣圖文創作能量。

第49屆金鼎獎頒獎典禮預計於9月舉行，典禮影片將上傳金鼎獎YouTube頻道，並透過廣邀學校、圖書館、書店等相關單位辦理獲選書展以及作家講座等相關推廣活動。相關消息請持續關注金鼎獎官方網站、Facebook粉絲專頁及YouTube頻道。金鼎獎官方網站：https://gta.moc.gov.tw/

金鼎獎 文化部 台灣文學

延伸閱讀

文化部完成115年度預算編列 李遠盼以文化團結台灣

創立逾30年 中港溪美術研究會會員聯展22日起在苗栗文觀局登場

國資圖「微光筆觸下的光影展」 復古幻燈機與百本原創繪本共啟創作宇宙

第49屆金鼎獎公布入圍名單 聯經「未完的旅程」入圍非文學圖書獎

相關新聞

本周北部高溫35度起跳今38度 熱低壓恐發展明起水氣增午後雨區變廣

中央氣象署科長林伯東上午指出，本周西半部高溫需防中暑，東半部受迎風面水氣增加有短暫雨，北部本周高溫都可能達36度，今恐有...

只有這天！華航宣布9月3日軍人節現役軍人優先升等商務艙

為向國軍英雄致敬，華航今宣布，9月3日軍人節當天搭乘台灣出發航班的現役軍人，將享有禮遇報到及空位升等商務艙服務，以感謝三...

不是燒烤、炸雞！ 9成胃癌是「這隻菌」害的 家族史是高風險群

113年十大癌症死因，胃癌排名第8位，主要原因為幽門螺旋桿菌感染，占了近9成，其餘為高鹽、醃製食物的飲食習慣，以及吸菸、...

停路邊也不行！機車騎士看手機導航少1動作 秒收罰單噴千元

騎車時停紅綠燈看導航會被開罰嗎？一名男網友發文，稱他在騎機車停紅燈時，看了一下導航，警察馬上來開單，他認為不合理，「又沒擋到任何人」，但似乎無法申訴，只能花錢買教訓，並告誡網友要熄火才能拿手機。

台灣eShop 9月9日上線！任天堂台灣也開通社群帳號！玩家讚：等了一輩子

台灣任天堂（台任）終於有自己的專屬帳號了！任天堂今（25）日公布，因要有效分享台灣市場的最新資訊，即起成立台灣任天堂的相關臉書（Facebook，FB）粉絲團、Instagram（IG）和YouTube（YT），引起熱議，不少網友敲碗台灣eshop到底何時要開設，對此台灣任天堂也做出回應。

雲門舞集屏縣王船文化館9月演出 一起來「與雲門共舞」

國泰雲門隨行吧社區巡演 「與雲門共舞」將為屏東帶來一場近距離感受舞蹈魅力的藝術體驗。9月20日、 21日下午2時在屏東縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。