交長陳世凱率隊 台鐵、JR九州公司簽署MOU盼深化交流4大面向
交通部長陳世凱日前率隊赴日拜訪九州旅客鐵道株式會社，19日由台鐵公司董事長鄭光遠與JR九州公司社長古宮洋二簽署合作關係備忘錄（MOU），盼未來雙方優先就先進科技導入安全改革、服務優化、資產多元開發及鐵道觀光經營策略等議題持續深化交流。
陳世凱率鄭光遠及多位高階主管於8月19日至22日赴日拜訪JR九州公司，觀摩、汲取國外鐵道經營經驗；19日鄭光遠與JR九州公司社長古宮洋二簽署MOU，盼雙方交換有關鐵道事業及附屬事業資訊，探索未來可能的合作領域並加以推動。
所涵蓋議題包含安全與營運技術、生活事業、鐵道觀光、企業永續發展等。簽署儀式後，台鐵公司致贈具歷史意義且象徵台日友誼的CK101號「永恆爭氣（蒸汽）火車」蒸蒸日上紀念酒，展現深化合作的誠意與決心。
陳世凱表示，台日長期在交通運輸領域保持密切交流，特別在鐵道技術與營運管理上，雙方互信深厚、合作穩固；JR九州公司在鐵路事業之多角化經營、觀光列車品牌帶動地方創生等領域有豐碩的成果，對台鐵公司刻正積極轉型發展極具啟發意義。
陳世凱說，此次台鐵公司與JR九州公司簽署MOU，期許後續雙方優先就先進科技導入安全改革、服務優化、資產多元開發及鐵道觀光經營策略等議題能持續深化交流，展現雙方共同價值與長遠合作願景。
鄭光遠指出，未來台鐵公司將與JR九州公司持續深化合作，激盪更多創新火花，為台、日兩地人民帶來更優質、更有溫度的鐵道服務。
台鐵自2024年轉型為國營公司以來，秉持「安全營運、資產開發、觀光推動」3大發展主軸，積極與國際先進鐵道業者交流，提升鐵道事業技術與經營效能。
JR九州公司於1987年成立、2016年10月在東京證券交易所上市，已達今日民營化的經營規模，在運輸本業、資產開發、鐵道城市發展、鐵道觀光與公司治理等面向成就卓著，更成功拓展至旅宿、商場、餐飲、不動產與建設等領域，以多角化經營模式創造可觀的副業營收，堪為台鐵公司借鏡。
