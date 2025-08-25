周三後颱風恐發展 吳聖宇：下周起台灣南邊熱帶擾動是否北調需觀察

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周天氣高溫炎熱，需留意午後局部大雷雨。聯合報系資料照片

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶擾動93W目前位於菲律賓群島附近，預估今明兩天(25-26日)逐漸通過菲律賓群島往南海移動，周三進入南海後會逐漸增強，未來有發展為熱帶性低氣壓或颱風機會，往海南島、越南方向移動，路徑上可能類似於劍魚颱風，對台灣沒有直接影響，不過周三之後外圍水氣可能會擴散到台灣附近，造成迎風面地形降雨增多以及午後雷雨發展擴大。

吳聖宇說，下周、也就是9月初之後，太平洋高壓整體勢力有逐漸往東調整趨勢，要留意原本偏向在台灣南邊活動的熱帶擾動發展位置會不會跟著往北調整，對台灣影響的機會是否會提高等情況，需持續觀察。

吳聖宇指出，預估今明兩天天氣型態類似，台灣附近中低層仍位於太平洋高壓外圍東南到偏東風範圍內，高空持續有冷心低壓影響，且逐漸向西移動。上午各地晴到多雲，只有台東、恆春半島一帶可能有零星降雨機會，午後有熱對流發展，因高空有冷心低壓使大氣潛在不穩定度偏高，熱對流發展旺盛，尤其西半部新竹以南地區，可能會有局部大雷雨出現。

溫度持續高溫炎熱，底層為偏東風，背風面的大台北到西半部地區受到沉降增溫作用影響，有局部36-38度高溫出現機會。

吳聖宇表示，周三之後一直到周末，台灣附近中低層仍然位於太平洋高壓外圍東南到偏東風範圍內，隨熱帶擾動(93W)進入南海並且逐漸發展增強，外圍水氣可能會擴展到台灣附近，中低層水氣又會增多，加上台灣的高空還是持續有冷心低壓活動，大氣潛在不穩定度較高，除花東、恆春半島有迎風面局部短暫陣雨，午後熱對流發展較為旺盛，西半部地區容易有局部大雷雨，新竹以南地區出現大雷雨機會最高，桃園以北到東半部的午後雷雨也會增多，但以山區為主。溫度持續偏高，大台北、西半部地區有局部36-38度高溫出現機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

