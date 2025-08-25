珍奶、雞排、滷肉飯？十大漲價超有感的小吃

揭曉網友討論度最高的10大漲價小吃

時常在外用餐的你，是否也覺得錢包越來越扁了呢？近日受颱風豪雨影響，多處農田嚴重受損，導致全台蔬菜水果價格飆升，不少品項甚至衝破天價，讓人直呼吃不消。然而，除了近期菜價大幅上漲之外，這幾年的銅板小吃其實也早已悄悄調漲。從早餐店的蛋餅、宵夜必吃的雞排，到台灣人最愛的手搖飲，這些曾經價格親民的庶民美食，如今也讓人在掏錢前多了幾分猶豫。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出全台十大漲價最有感的小吃，像是夜市經典的蚵仔煎、台味十足的牛肉麵，以及外酥內嫩的臭豆腐全都榜上有名，你心中漲幅最驚人的小吃又是哪一樣呢？快一起來揭曉榜單吧！

No.10 臭豆腐

外酥內嫩、香氣四溢的臭豆腐，是許多人逛夜市時的必點美食，無論是油炸、清蒸還是麻辣湯頭搭配，都擁有大批死忠粉絲的支持，也是許多饕客深夜解饞的首選。不過，近年來原物料持續飆升，尤其是大豆價格的波動更連帶推升豆腐成本；再加上辣椒、醋、糖等調味料同步上漲，使得一份臭豆腐從過去的50元親民價，逐步攀升至70元甚至90元不等，甚至在知名觀光景點賣到一份破百更是常態。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2024年10月12日，有網友於社群發文表示，在深坑點了一份要價兩百元的清蒸臭豆腐，價格之高顛覆了他對一般小吃的認知，該文章隨即引發大量關注，留言區掀起一波討論熱潮「臭豆腐物價都升這麼高了喔」、「我只看到盤子，臭豆腐在哪？」「臭豆腐10元、工錢20、利潤20、房租150」。

No.9 蛋餅

蛋餅加奶茶，可說是台灣人最愛的早餐標配，Q軟的餅皮搭配上金黃療癒的蛋液，再依個人口味加入鮪魚、起司、培根、玉米等配料，不僅簡單美味，也成為許多人一天的活力來源。然而，由於近年來隨著雞蛋、油價全面上漲，蛋餅的售價也隨之不斷調整。過去一份無加料的原味蛋餅只要20至25元，如今不少早餐店已漲至30元起跳，若加上起司、培根等豐富配料，價格動輒突破40元。對於每天固定光顧早餐店的上班族與學生而言，這樣的漲幅格外有感。根據網友在PTT分享經驗，他購買一份脆皮蛋餅加薯餅竟要價90元，讓他驚呼「不知道現在台北早餐這麼貴」，底下也湧入大量回應「90超級貴，薯餅蛋餅最貴只能接受45」、「脆皮蛋餅如果是有加肉的70吧」、「脆皮本來就比較貴，但這樣要90也很扯」。

No.8 加蛋

在早餐或各式小吃裡加顆蛋，不只能增加營養價值，也讓餐點的飽足感與風味層次瞬間升級。無論是滷肉飯加滷蛋、蔥油餅搭配半熟蛋，還是飯糰裡夾入一顆荷包蛋，這樣的組合早已成為許多饕客的日常標配，但這種小確幸在不知不覺間已成為一種奢侈。前幾年因全球性禽流感和飼料成本上升的影響，全台各地爆發前所未有的缺蛋危機，過去只需5元或10元就能享受的加蛋小確幸，如今普遍漲到15元，即便現在蛋荒危機已解除，雞蛋價格也連帶下跌了，但不少店家仍不願調降售價，讓不少消費者無奈感嘆「蛋價已回不去了」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2024年10月21日，因蛋價崩跌創四年新低，但加蛋卻沒有跟著降價，該事件引發網路熱議，創下當日222筆聲量，網友表示「很懷念以前一顆蛋才5元的時代」、「當加蛋15塊的那刻就沒再買過外食的蛋了」、「蛋價跌了，但外食加蛋還是要15~20塊阿！吃不起啊」。

No.7 蚵仔煎

蚵仔煎堪稱是夜市靈魂小吃，滑嫩的蛋液與新鮮蚵仔交織，再覆上一層軟Q粉漿與特製甜辣醬，總能收服許多台灣人的味蕾。在過去，一份蚵仔煎只需要50元有找，而今這道經典美食價格一路攀升，甚至已經快逼近一個便當的價位，這讓不少老饕直呼吃不消。曾經只要銅板價就能享用的平價小吃，現在也變成大家快吃不起的樣子了。日前就有一名網友在PTT發文表示，逛夜市時赫然發現蚵仔煎已經調整成80元，與記憶中50元的價格相比幾乎翻倍，好奇這道吃不飽的小吃為何漲幅這麼大？貼文一出，吸引大批網友留言回應「去年就吃90的了」、「才80，看過100的」、「都吃90元，習慣就好」；另外，也釣出不少資深鄉民回憶過往，「以前吃25，漲到60就自己煎了」、「25是多久之前，我小時候就35-40了」。

No.6 肉圓

肉圓是台灣傳統小吃代表之一，Q彈的外皮包裹著香嫩的豬肉餡，再淋上甜辣醬或蒜泥醬，每一口都能感受到豐富口感與濃郁滋味。以往的肉圓大約落在25元到35元不等，平價又親民，是不少人的下午點心或宵夜首選。而現在每一攤幾乎都已調漲至50元左右，部分觀光夜市甚至賣到一顆60元，漲幅之大令人望之卻步，也讓許多消費者忍不住捏緊荷包，開始重新衡量外食的消費頻率。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查區間的聲量高點落在2025年6月6日，台北超人氣名店「安東街肉圓」宣布價格調整，預計從一顆45元漲至50元，消息一出旋即引發網友討論，「30年前一顆25元」、「我也從1顆25元開始吃，現在價格翻倍又要排隊很久」、「漲太多，本來35元」；不過，也有網友幫店家緩頰表示「肉圓一顆50不是現在普遍價格嗎」、「不是很早就一顆50元了？2顆100很正常啊」、「人家彰化都50、55了，很佛好嗎」。

No.5 牛肉麵

軟嫩入味的牛肉搭配彈牙麵條，再佐以紅燒或清燉湯頭，牛肉麵可說是許多台灣人日常餐桌上不可或缺的選擇。近年因受到原物料成本上升影響，不少牛肉麵店也都宣布調漲售價，以前一碗只要80元的牛肉麵，如今已不復存在了。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查的明顯聲量高峰是落在2025年5月22日，知名餐飲品牌「三商巧福」全面調整主餐售價，多數品項漲價5至20元，平均漲幅7%；其中「蘭州雙寶牛肉拉麵」、「牛三寶牛肉麵」更是突破200元，分別調漲至200元、205元。漲價消息一出，當日聲量衝高至942筆，網友討論「牛肉麵都縮水了，還漲價」、「終於變成了吃不起的樣子，遙想念書時一碗50元」、「漲到120起跳就沒再吃了」。

No.4 手搖飲

台灣的手搖飲文化相當盛行，從現打果汁到手調茶飲應有盡有，不管走在城市街頭或鄉鎮巷弄，總能看到各式飲料店林立。無論是上班時來一杯驅散壞心情，還是放假時喝一波療癒身心，手搖飲早已成為許多人的日常小確幸。根據經濟部統計，台灣一年能賣出超過10億杯手搖飲，驚人的消費量也帶動這個產業蓬勃發展。不過，這份幸福感在近年來卻逐漸變得奢侈起來。隨著茶葉、糖、牛奶等原物料不斷攀升，手搖飲價格也一路上漲，昔日 20 元就能買到的飲料，如今動輒 50 元起跳，甚至有些特殊品項都快逼近一個便當的價位了。對於習慣「天天一杯」的消費者而言，手搖飲不再是平價的日常享受，而是成了一筆需要重新盤算的小開銷。網友無奈表示「我原本每天喝一杯，現在只有三大節日才會喝」、「不要喝就好了，就算漲價50元也不痛不癢」、「已經開始買茶包自己泡了」。

No.3 雞排

說到漲幅最兇的國民小吃，那雞排絕對是榜上有名。在珍奶一杯還是30元的年代，雞排一片也不過40元而已，還有不少店家會祭出三片一百的超值優惠，讓人隨手買來解饞毫不心疼。然而，隨著這幾年來雞肉、麵粉、油價不斷飆漲，雞排價格也一路水漲船高，如今單片 80 元已成市場常態，部分觀光夜市的炭烤雞排甚至飆破百元，漲幅之大令人咋舌。以往，平價的雞排是許多學生放學後的最佳慰藉，也是不少夜貓子宵夜的首選，而現在一塊雞排堪比一個便當的價格，這情況讓不少網友直呼「CP值完全不如從前」，紛紛表示「雞排漲價到快要便當價，就吃不起了！」「現在要吃雞排不如配便當一起」、「雞排就最離譜啊，65元已經是底標了」。

No.2 水餃

水餃向來是台灣家庭餐桌與小吃攤的常客，Q彈的外皮搭配鮮美豬肉或韭菜、高麗菜等內餡，再蘸著香醇醬油或特製辣醬，每一口都是簡單又滿足的好滋味。近年來，受物價上漲與電價調整影響，水餃的價格也悄悄跟著調漲。根據本次漲價小吃調查，水餃以7,088筆網路討論量高居第二名，其聲量高峰落在2024年8月23日，知名連鎖鍋貼品牌「四海遊龍」宣布水餃全面調漲，消息一出立刻引發網友熱議，「四海之內皆漲價」、「又要漲價了，還好超過5元的時候就不吃了」、「早就不吃了，不但漲價還縮水」、「自己包的水餃都比他便宜又好吃」。

除了連鎖品牌外，全台各地不少麵店的水餃也隨之調漲，一名網友在PTT分享高雄麵館的菜單，驚訝表示水餃居然已經漲到一顆8元，並好奇詢問高雄人是否還吃得下去？文章一出，隨即引來大量回應，「真可怕，點個20顆160，加湯一餐輕鬆破兩百」、「台北都有一顆10塊的了」、「萬物齊漲，就只有薪水不漲」。

No.1 滷肉飯

雞排、水餃靠邊站！在本次「漲價超有感小吃」調查中，由聲量高達 9,513 筆的滷肉飯勇奪討論度冠軍。身為台灣庶民美食的代表，這碗鹹香黏嘴的滷肉飯，不僅能迅速填飽肚子，更以親民的銅板價格深深擄獲無數台灣人的心。不過，這道人人喜愛的國民美食，如今也難逃這波漲價潮了。

透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看，本次調查出現兩波明顯高峰，首波聲量高點是落在2024年12月25日，知名滷肉連鎖店「鬍鬚張」宣布調漲5款餐點，其中也包含人氣滷肉飯便當，此漲價公告在網路上迅速發酵，單日聲量飆升至1,316筆，帶動整年聲量高峰。「又是你，每年都鬍鬚第一個扛不住的」、「哇！最貴滷肉飯又漲價了？」、「改名叫鬍續漲好了」；第二波聲量高峰則出現在2025年7月24日，新北林口一家滷肉飯因不堪店租壓力，內用竟設下200元低消規定，此舉引發輿論熱議，網友直呼「兩百元我不如吃小火鍋」、「原來我吃的是店租」、「我唸書時會刻意找一碗20的吃，200不會是我的口袋名單」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年08月08日至2025年08月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

