冷心低壓移動慢持續影響 鄭明典揭原因

中央氣象局前局長鄭明典今在臉書貼圖指出，台灣上空的冷心低壓位於北側兩個高壓之間，所以移動緩慢，影響時間會稍微長一些，昨天已經開始影響台灣的午後對流，今天會持續。

鄭明典表示，比較兩個低壓。這是300百帕，約10公里高空，的氣壓場分析加上氣溫(底色)。台灣上空有個低壓，底色是綠色，表示低壓中心的氣溫比外圍低，所以是個高層冷心低壓。海南島附近另有一個低壓，這是劍魚颱風的上層結構，底色是橙色，所以低壓中心氣溫比外圍高，這是暖心低壓，也就是說颱風是個暖心低壓。

昨天包括台南等南部地區午後大雷雨還下了冰雹，出現劇烈天氣。鄭明典說，台灣上空冷心低壓位於北側兩個高壓之間，移動緩慢，影響時間會稍微長一些，昨天已經開始影響台灣的午後對流，今天則會持續。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。