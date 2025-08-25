停路邊也不行！機車騎士看手機導航少1動作 秒收罰單噴千元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友在騎機車停紅燈時，看了一下手機導航，警察馬上來開單。示意圖，非新聞當事人。
一名男網友在騎機車停紅燈時，看了一下手機導航，警察馬上來開單。示意圖，非新聞當事人。

騎車時停紅綠燈也不能看手機。一名男網友發文，稱他在騎機車停紅燈時，看了一下手機導航，警察馬上來開單，他認為不合理，「又沒擋到任何人」，但似乎無法申訴，只能花錢買教訓，並告誡網友要熄火才能拿手機。

一名男網友在Dcard發文，表示他騎車幫老闆送東西，因為老闆的機車沒有手機架，於是騎到一半等紅綠燈時，他停在路邊看導航，警察卻過來開單了。他以為停在路邊沒事，但警察表示要熄火才能滑手機，並用「駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話進行數據通訊或其他有礙安全駕駛之行為」的法規開罰。

原PO表示，他覺得很不合理，因為他沒在行駛，也停靠在路邊沒擋到任何人，但上網查似乎也無法申訴，就這樣被罰了1000元，只能當作花錢買教訓，並在最後提醒網友要停在路邊熄火才能拿手機。

此文一出，不少網友認為本來就不能滑手機，「停紅燈本來就不能把手機拿出來，第一次知道？駕照該重考囉」、「民國幾年了還有人不知道？台灣交通不意外」、「駕照怎麼考的」、「我只希望警察嚴格執法，騎機車滑手機的每個都開一百張罰單」。

有網友建議買手機架，也提到滑手機警察很好抓的，「買個車架，裝個藍牙耳機吧」、「機車安裝手機架上滑好像沒事」、「因為這個最好抓，警察站在定點就一直有新業績，路邊違停、沒打方向燈、沒保持安全距離，這種要在路上追的較難抓」。

根據《道路交通管理處罰條例》，機車駕駛人行駛在道路時，「手持」行動電話、電腦或類似功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他危險行為時，可處新臺幣一千元罰鍰，而汽車駕駛人則是處新臺幣三千元罰鍰。

