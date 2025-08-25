快訊

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

葉丙成涉性平案洩密…Y女現身：他從未說「對不起」 已向北檢提告

加薩市慘況曝光！野狗啃屍狂性大發 30歲的人被折磨到像70歲

不是老人才會得！30歲男體檢驚見腸息肉 醫曝：同事才20多歲就末期

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣罹患大腸癌人數高居亞洲第一。 示意圖／ingimage
台灣罹患大腸癌人數高居亞洲第一。 示意圖／ingimage

近年來，大腸息肉在台灣出現明顯年輕化趨勢。肝膽腸胃科醫師張振榕指出，台灣人年滿40歲後，大腸息肉的發生率逐年上升，超過50歲後與大腸癌的相關風險更明顯，因此國健署建議50至74歲民眾，每兩年進行一次糞便潛血檢查，必要時應安排大腸鏡。但他也提醒，年輕人若出現症狀，同樣需要高度警覺。

張振榕在臉書分享，他在門診中遇到一名年僅30歲的男子，因同事罹患大腸癌第四期，加上自己最近出現排便習慣改變，決定接受大腸鏡檢查。結果發現腸道內有一顆接近1公分的息肉，若未及時切除，未來恐有癌變風險。所幸該名男子提早檢查，已順利將息肉移除，成功避開可能的健康危機。

這名患者生活習慣良好，不抽菸、不喝酒，也不常食用油炸高熱量食物，作息規律。唯一較特殊的是其工作與微波相關。對此，張振榕說明，目前國際癌症研究機構（IARC）僅將微波歸類為2B級「可能致癌物」，即可能存在風險，但尚無足夠科學證據證明直接因果關係，仍需更多研究釐清。

張振榕強調，無論年齡，若出現排便頻率改變、便血、腹痛、糞便變細等症狀，都應儘速就醫檢查。他提醒民眾，糞便潛血檢查是目前第一線篩檢方式，但並非百分之百準確，可能會漏掉未出血的息肉或早期癌症，因此有症狀或高風險族群，不應僅依賴此項檢查。

他指出，大腸鏡檢查是目前最直接且有效的預防與治療方式，不僅能全面觀察腸道情況，更可同時切除息肉，預防未來癌變，是守護腸道健康的重要手段。

最後，張振榕提醒，即使自認生活健康、不菸不酒，也可能因家族病史、基因或其他環境因素而罹患大腸息肉或大腸癌。他呼籲民眾提高警覺，尤其是年輕族群若出現相關症狀或有家族病史，更應提早篩檢，做到早期發現、早期治療。

大腸癌

延伸閱讀

吃多也不胖！ 醫推「最佳澱粉」穀物：解便秘還可防癌

過度運動竟會傷腸道！醫揭吃1食物能起保護作用

每天吃生菜還便秘？醫師揭纖維要吃對，「最雷便當菜」高纖助排便！

數羊、換枕頭還是睡不著？ 研究發現原來失眠跟腸道菌種有關

相關新聞

劍魚颱風下午登陸越南 吳德榮：本周另有颱風發展

天氣炎熱，且仍有颱風恐發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http...

熱帶擾動一個接一個 氣象粉專曝成颱時間點

目前仍是颱風季，颱風恐持續生成。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，熱帶擾動，一個接一個。

瘦瘦針幫胖童減重 療程結束仍需飲控與運動

施打瘦瘦針控制血糖和體重，席捲全球，而這減重風潮吹向青少年族群，台灣食藥署核准可用於十二歲以上青少年體重控制的瘦瘦針（主...

翠玉白菜首度歐洲出差 萌憨墨玉貓相隨 下一個潛力故宮人氣國寶？

故宮人氣國寶「翠玉白菜」，即將於9月11日於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、...

病團憂癌藥基金2年僅編百億 健保署：會逐步到位

為照顧癌友，總統賴清德宣布成立「百億癌症新藥基金」，今年編列五十億元，原預計明年應可達到百億規模，但行政院日前通過一一五...

本周北部高溫35度起跳今38度 熱低壓恐發展明起水氣增午後雨區變廣

中央氣象署科長林伯東上午指出，本周西半部高溫需防中暑，東半部受迎風面水氣增加有短暫雨，北部本周高溫都可能達36度，今恐有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。