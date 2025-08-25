不是老人才會得！30歲男體檢驚見腸息肉 醫曝：同事才20多歲就末期

近年來，大腸息肉在台灣出現明顯年輕化趨勢。肝膽腸胃科醫師張振榕指出，台灣人年滿40歲後，大腸息肉的發生率逐年上升，超過50歲後與大腸癌的相關風險更明顯，因此國健署建議50至74歲民眾，每兩年進行一次糞便潛血檢查，必要時應安排大腸鏡。但他也提醒，年輕人若出現症狀，同樣需要高度警覺。

張振榕在臉書分享，他在門診中遇到一名年僅30歲的男子，因同事罹患大腸癌第四期，加上自己最近出現排便習慣改變，決定接受大腸鏡檢查。結果發現腸道內有一顆接近1公分的息肉，若未及時切除，未來恐有癌變風險。所幸該名男子提早檢查，已順利將息肉移除，成功避開可能的健康危機。

這名患者生活習慣良好，不抽菸、不喝酒，也不常食用油炸高熱量食物，作息規律。唯一較特殊的是其工作與微波相關。對此，張振榕說明，目前國際癌症研究機構（IARC）僅將微波歸類為2B級「可能致癌物」，即可能存在風險，但尚無足夠科學證據證明直接因果關係，仍需更多研究釐清。

張振榕強調，無論年齡，若出現排便頻率改變、便血、腹痛、糞便變細等症狀，都應儘速就醫檢查。他提醒民眾，糞便潛血檢查是目前第一線篩檢方式，但並非百分之百準確，可能會漏掉未出血的息肉或早期癌症，因此有症狀或高風險族群，不應僅依賴此項檢查。

他指出，大腸鏡檢查是目前最直接且有效的預防與治療方式，不僅能全面觀察腸道情況，更可同時切除息肉，預防未來癌變，是守護腸道健康的重要手段。

最後，張振榕提醒，即使自認生活健康、不菸不酒，也可能因家族病史、基因或其他環境因素而罹患大腸息肉或大腸癌。他呼籲民眾提高警覺，尤其是年輕族群若出現相關症狀或有家族病史，更應提早篩檢，做到早期發現、早期治療。