又有熱帶系統恐發展 賈新興這樣說

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
最近仍是午後有雷陣雨天氣型態。本報資料照片
最近仍是午後有雷陣雨天氣型態。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，30日前太平洋高壓偏強，高溫悶熱，東南方水氣多，午後有雷陣雨；觀察27日至28日於南海一帶有熱帶系統發展的趨勢，歐洲模式預測成颱機率恐不高，可能變成熱低壓，往西通過呂宋島到南海。31日至9月3日清晨西半部沿海易有零星短暫雨。

賈新興指出，目前台灣南方、南海到菲律賓一帶海面仍是低壓帶，除了有中颱劍魚，27日至28日南海一帶有熱帶系統發展的趨勢。至於8月30日到9月5日歐洲模式預測和AI預測差別很大，歐洲模式預測太平洋高壓比較弱，但AI預測太平洋高壓仍很強，籠罩台灣上空，兩個模式預測台灣南方都有熱帶系統，歐洲預測熱帶系統往海南島跑，但大致都是午後有雷陣雨天氣。

至於9月4日到8日AI系統預測台灣東南方、菲律賓東方海面有熱帶系統發展，歐洲模式也做出有熱帶系統，但比較弱。賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

最近天氣，賈新興指出，26日午後苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。27日午後苗栗以南有局部短暫陣雨，宜花東及新竹以北亦有零星短暫陣雨。28日至29日南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。30日南台東至恆春一帶有零星短暫雨，午後新竹以南及花東有局部短暫陣雨。

賈新興說，30日午後新竹以南及宜花東有局部短暫陣雨。31日清晨苗栗至嘉義沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。9月１日清晨新竹以南沿海有零星短暫雨，午後臺中以北及宜花東有局部短暫陣雨，台中以南亦有零星短暫陣雨。9月２日清晨苗栗以南有局部短暫雨，午後各地有零星短暫陣雨。9月3日清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有短暫陣雨。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

南海 新竹 賈新興

劍魚颱風下午登陸越南 吳德榮：本周另有颱風發展

天氣炎熱，且仍有颱風恐發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http...

熱帶擾動一個接一個 氣象粉專曝成颱時間點

目前仍是颱風季，颱風恐持續生成。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，熱帶擾動，一個接一個。

瘦瘦針幫胖童減重 療程結束仍需飲控與運動

施打瘦瘦針控制血糖和體重，席捲全球，而這減重風潮吹向青少年族群，台灣食藥署核准可用於十二歲以上青少年體重控制的瘦瘦針（主...

翠玉白菜首度歐洲出差 萌憨墨玉貓相隨 下一個潛力故宮人氣國寶？

故宮人氣國寶「翠玉白菜」，即將於9月11日於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、...

病團憂癌藥基金2年僅編百億 健保署：會逐步到位

為照顧癌友，總統賴清德宣布成立「百億癌症新藥基金」，今年編列五十億元，原預計明年應可達到百億規模，但行政院日前通過一一五...

冷心低壓移動慢持續影響 鄭明典揭原因

中央氣象局前局長鄭明典今在臉書貼圖指出，台灣上空的冷心低壓位於北側兩個高壓之間，所以移動緩慢，影響時間會稍微長一些，昨天...

