又有熱帶系統恐發展 賈新興這樣說

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，30日前太平洋高壓偏強，高溫悶熱，東南方水氣多，午後有雷陣雨；觀察27日至28日於南海一帶有熱帶系統發展的趨勢，歐洲模式預測成颱機率恐不高，可能變成熱低壓，往西通過呂宋島到南海。31日至9月3日清晨西半部沿海易有零星短暫雨。

賈新興指出，目前台灣南方、南海到菲律賓一帶海面仍是低壓帶，除了有中颱劍魚，27日至28日南海一帶有熱帶系統發展的趨勢。至於8月30日到9月5日歐洲模式預測和AI預測差別很大，歐洲模式預測太平洋高壓比較弱，但AI預測太平洋高壓仍很強，籠罩台灣上空，兩個模式預測台灣南方都有熱帶系統，歐洲預測熱帶系統往海南島跑，但大致都是午後有雷陣雨天氣。

至於9月4日到8日AI系統預測台灣東南方、菲律賓東方海面有熱帶系統發展，歐洲模式也做出有熱帶系統，但比較弱。賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

最近天氣，賈新興指出，26日午後苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。27日午後苗栗以南有局部短暫陣雨，宜花東及新竹以北亦有零星短暫陣雨。28日至29日南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後苗栗以南及宜花東有零星短暫陣雨。30日南台東至恆春一帶有零星短暫雨，午後新竹以南及花東有局部短暫陣雨。

賈新興說，30日午後新竹以南及宜花東有局部短暫陣雨。31日清晨苗栗至嘉義沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。9月１日清晨新竹以南沿海有零星短暫雨，午後臺中以北及宜花東有局部短暫陣雨，台中以南亦有零星短暫陣雨。9月２日清晨苗栗以南有局部短暫雨，午後各地有零星短暫陣雨。9月3日清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。