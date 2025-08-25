快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

牙刷錢千萬別省！高價款比較好嗎？牙醫：「更換時間」更重要

聯合新聞網／ 綜合報導
牙醫師提醒要定期汰換牙刷，才能有效維護口腔健康。刷牙示意圖。 圖／Ingimage
牙醫師提醒要定期汰換牙刷，才能有效維護口腔健康。刷牙示意圖。 圖／Ingimage

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，牙刷是每天必備的生活用品，但不少人可能都有過「這支牙刷到底用了多久？」的疑問，許多人即使刷毛外翻，仍抱持著「還能用、丟掉太可惜」的心態繼續使用。不過，牙醫師提醒，牙刷其實不宜使用過久，否則清潔效果恐怕大打折扣。

調查顯示，多數人約兩到三個月才換一次牙刷，甚至有一成的人會用一年以上。但牙科專業建議最好是「一個月換一次」。原因在於，即使刷毛看似完整，平常使用仍會產生損耗與細菌，降低清除牙菌斑的效果。若刷毛已經外翻，更刷不到牙縫或牙齦邊緣，會增加蛀牙、牙周病風險。

市面上牙刷價格落差極大，從藥妝店常見的100日圓（約台幣21元）到1,000日圓（約台幣207元）的高級款都有。牙醫師指出，高價牙刷往往具備幾個特點：刷毛量更密、彈性佳、毛尖極細，可深入牙縫及牙周、把手設計符合人體工學，刷牙更省力，以及材質耐用，刷毛不易外翻。

不過，這並不代表便宜牙刷就沒有效果。若能確實做到每月更換，即使不是高價牙刷，也有足夠的清潔功能。與其花大錢買高價牙刷卻使用過久，不如挑選自己習慣的款式，並按時汰換。從成本來看，即使使用較便宜的牙刷，每個月更換一次，一年的花費也相當有限，卻能有效降低看牙或治療的龐大醫療費用。與動輒數萬元的牙科治療相比，這筆投資相當划算。牙醫師提醒，牙刷是最基本、最直接的口腔保健工具，與其為了省錢，不如定期更換，才能真正保護牙齒健康。

牙齒 牙醫 牙周病

延伸閱讀

京都廢棄車廂變身可愛風！桃紅列車餐廳全新開幕 高架鐵道享用在地美食

只想要二獎…連抽9次中頭獎！他扛回「超巨布偶」 沿途被小孩猛盯

在機場留意廣播！搭機遇「超賣」有賺頭 自願改航班謝禮超優

日本住宿越來越貴！旺季訂房難下手 短期出租成家庭旅遊救星

相關新聞

本周北部高溫35度起跳今38度 熱低壓恐發展明起水氣增午後雨區變廣

中央氣象署科長林伯東上午指出，本周西半部高溫需防中暑，東半部受迎風面水氣增加有短暫雨，北部本周高溫都可能達36度，今恐有...

只有這天！華航宣布9月3日軍人節現役軍人優先升等商務艙

為向國軍英雄致敬，華航今宣布，9月3日軍人節當天搭乘台灣出發航班的現役軍人，將享有禮遇報到及空位升等商務艙服務，以感謝三軍對國家無私的奉獻與守護；若出現一個商務艙位子但有1人以上軍人申請，就以年齡較大者優先。

不是燒烤、炸雞！ 9成胃癌是「這隻菌」害的 家族史是高風險群

113年十大癌症死因，胃癌排名第8位，主要原因為幽門螺旋桿菌感染，占了近9成，其餘為高鹽、醃製食物的飲食習慣，以及吸菸、...

牙刷錢千萬別省！高價款比較好嗎？牙醫：「更換時間」更重要

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，牙刷是每天必備的生活用品，但不少人可能都有過「這支牙刷到底用了多久？」的疑問。許多人即使刷毛外翻，仍覺得「還能用、丟掉太可惜」的心態繼續使用。不過，牙醫師提醒，牙刷其實不宜使用過久，否則清潔效果恐怕大打折扣。

停路邊也不行！機車騎士看手機導航少1動作 秒收罰單噴千元

騎車時停紅綠燈看導航會被開罰嗎？一名男網友發文，稱他在騎機車停紅燈時，看了一下導航，警察馬上來開單，他認為不合理，「又沒擋到任何人」，但似乎無法申訴，只能花錢買教訓，並告誡網友要熄火才能拿手機。

當年怎麼和另一半相遇？這些懷舊交友方式神助攻！？

各位當初與另一伴是如何相識的呢？聯誼還相親？翻閱古早報紙廣告，除大量的招聘訊息外，形形色色、別具一格的徵婚啟事，也是為人津津樂道的一部分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。