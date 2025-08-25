牙刷錢千萬別省！高價款比較好嗎？牙醫：「更換時間」更重要

根據日媒「FINANCIAL FIELD」報導，牙刷是每天必備的生活用品，但不少人可能都有過「這支牙刷到底用了多久？」的疑問，許多人即使刷毛外翻，仍抱持著「還能用、丟掉太可惜」的心態繼續使用。不過，牙醫師提醒，牙刷其實不宜使用過久，否則清潔效果恐怕大打折扣。

調查顯示，多數人約兩到三個月才換一次牙刷，甚至有一成的人會用一年以上。但牙科專業建議最好是「一個月換一次」。原因在於，即使刷毛看似完整，平常使用仍會產生損耗與細菌，降低清除牙菌斑的效果。若刷毛已經外翻，更刷不到牙縫或牙齦邊緣，會增加蛀牙、牙周病風險。

市面上牙刷價格落差極大，從藥妝店常見的100日圓（約台幣21元）到1,000日圓（約台幣207元）的高級款都有。牙醫師指出，高價牙刷往往具備幾個特點：刷毛量更密、彈性佳、毛尖極細，可深入牙縫及牙周、把手設計符合人體工學，刷牙更省力，以及材質耐用，刷毛不易外翻。

不過，這並不代表便宜牙刷就沒有效果。若能確實做到每月更換，即使不是高價牙刷，也有足夠的清潔功能。與其花大錢買高價牙刷卻使用過久，不如挑選自己習慣的款式，並按時汰換。從成本來看，即使使用較便宜的牙刷，每個月更換一次，一年的花費也相當有限，卻能有效降低看牙或治療的龐大醫療費用。與動輒數萬元的牙科治療相比，這筆投資相當划算。牙醫師提醒，牙刷是最基本、最直接的口腔保健工具，與其為了省錢，不如定期更換，才能真正保護牙齒健康。