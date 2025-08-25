熱帶擾動一個接一個 氣象粉專曝成颱時間點

目前仍是颱風季，颱風恐持續生成。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，熱帶擾動，一個接一個。

「林老師氣象站」指出，隨著太平洋高壓北抬，南海至菲律賓東方海域的低壓帶，近期均有熱帶擾動生成發展跡象。目前菲島東方海面的熱帶擾動93W，研判後續西進運動過程中，由於接觸到菲島陸地，再增強發展機會變小，對台灣陸地並無直接影響，只有提供環境部份南來水氣的功能。

至於，8月28日前後在菲島西方外海，又有另一熱帶擾動生成的訊號，且有逐漸進入南海、逼近海南島的趨勢。「林老師氣象站」指出，美國NCEP模式認為，會再增強發展為颱風；歐洲EC-AIFS模式則認為，發展有限，頂多熱帶性低氣壓。對台灣天氣也是無直接影響，但環境水氣有變多狀況，尤其是南部地區。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。