快訊

英超「億元先生」成曼城棄將！足球王子沉浮記

豐原出租套房死亡火警！男女陳屍房內 鄰居清晨曾聞呼救聲

冷心低壓又來了！氣象粉專：西半部午後雷雨加劇恐下冰雹

熱帶擾動一個接一個 氣象粉專曝成颱時間點

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
熱帶擾動有發展成颱趨勢。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
熱帶擾動有發展成颱趨勢。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

目前仍是颱風季，颱風恐持續生成。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，熱帶擾動，一個接一個。

「林老師氣象站」指出，隨著太平洋高壓北抬，南海至菲律賓東方海域的低壓帶，近期均有熱帶擾動生成發展跡象。目前菲島東方海面的熱帶擾動93W，研判後續西進運動過程中，由於接觸到菲島陸地，再增強發展機會變小，對台灣陸地並無直接影響，只有提供環境部份南來水氣的功能。

至於，8月28日前後在菲島西方外海，又有另一熱帶擾動生成的訊號，且有逐漸進入南海、逼近海南島的趨勢。「林老師氣象站」指出，美國NCEP模式認為，會再增強發展為颱風；歐洲EC-AIFS模式則認為，發展有限，頂多熱帶性低氣壓。對台灣天氣也是無直接影響，但環境水氣有變多狀況，尤其是南部地區。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 對台 南海

延伸閱讀

北部高溫37度留意熱傷害 水氣增多午後雷陣雨範圍擴大

今起3天晴朗酷熱 飆38度極端高溫 吳德榮：熱帶擾動成颱也無威脅

颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

新颱風要來了？最新路徑曝光「恐逼近台灣」就在這天

相關新聞

劍魚颱風下午登陸越南 吳德榮：本周另有颱風發展

天氣炎熱，且仍有颱風恐發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http...

熱帶擾動一個接一個 氣象粉專曝成颱時間點

目前仍是颱風季，颱風恐持續生成。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，熱帶擾動，一個接一個。

瘦瘦針幫胖童減重 療程結束仍需飲控與運動

施打瘦瘦針控制血糖和體重，席捲全球，而這減重風潮吹向青少年族群，台灣食藥署核准可用於十二歲以上青少年體重控制的瘦瘦針（主...

翠玉白菜首度歐洲出差 萌憨墨玉貓相隨 下一個潛力故宮人氣國寶？

故宮人氣國寶「翠玉白菜」，即將於9月11日於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、...

病團憂癌藥基金2年僅編百億 健保署：會逐步到位

為照顧癌友，總統賴清德宣布成立「百億癌症新藥基金」，今年編列五十億元，原預計明年應可達到百億規模，但行政院日前通過一一五...

雄監風雲／6囚輕鬆挾持典獄長 驚天15小時揭獄政黑幕

「高雄監獄發生暴動，需要警力前往支援！」2015年2月11日下午3時40分許，一通通支援通報在高雄警網間傳開，宛如港片「監獄風雲」的暴動事件，在高雄監獄上演，6名受刑人挾持典獄長，長達近15小時的談判，最終卻以6人自戕落幕。 「典獄長在我們手上，馬上給我們兩部加滿油的汽車」，台灣獄政史上最嚴重的人犯挾持案件，在主嫌鄭立德對外聯繫提出要求後，驚心動魄的展開... 為何6囚可以如此輕易挾持典獄長，檢警派出主任檢察官跟6囚協商為何最後失敗，我國獄政管理上出了哪些問題？聯合報數位版今起一連三天，將帶讀者回顧這起重大監所暴動案，歡迎訂閱分享。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。