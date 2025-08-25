冷心低壓又來了！氣象粉專：西半部午後雷雨加劇恐下冰雹

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，今明兩天冷心低壓來訪，西半部午後雷雨加劇，恐下冰雹。本報資料照片
氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，今明兩天冷心低壓來訪，西半部午後雷雨加劇，恐下冰雹。本報資料照片

昨天台南等地午後下起了冰雹，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，今明兩天冷心低壓來訪，西半部午後雷雨加劇。今明兩天西半部(含山區、靠山平原)午後雷陣雨可能會變得更急、更旺盛，易有短時強降雨、雷擊與強陣風。部分地區甚至有機會出現局部降下冰雹狀況，與昨日(24)嘉南局部地區的情形類似。

「觀氣象看天氣」提醒民眾下午外出備妥雨具，留意雷達與大雷雨警報；避開山區午後行程，慎防溪水暴漲、落石；低窪與都會易積水路段減速通行。

冷心低壓通過為何會使午後雷雨變強？「觀氣象看天氣」指出，當冷心低壓通過高空變冷，熱力不穩定增強。地面暖濕空氣上升後更容易突破向上突破，對流發展快、雲頂更高。上層輻散加上正渦度平流提供動力抬升，降水效率提高；低層海風、山風輻合當觸發，易生成線狀對流與局部強對流胞。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

今明兩天冷心低壓來訪，西半部午後雷雨加劇。C代表冷心(W代表暖心)、L代表低壓(H代表高壓)，C、L即表示冷心低壓。擷取自「觀氣象看天氣」
今明兩天冷心低壓來訪，西半部午後雷雨加劇。C代表冷心(W代表暖心)、L代表低壓(H代表高壓)，C、L即表示冷心低壓。擷取自「觀氣象看天氣」

冰雹 大雷雨

