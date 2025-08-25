聽新聞
0:00 / 0:00
冷心低壓又來了！氣象粉專：西半部午後雷雨加劇恐下冰雹
昨天台南等地午後下起了冰雹，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，今明兩天冷心低壓來訪，西半部午後雷雨加劇。今明兩天西半部(含山區、靠山平原)午後雷陣雨可能會變得更急、更旺盛，易有短時強降雨、雷擊與強陣風。部分地區甚至有機會出現局部降下冰雹狀況，與昨日(24)嘉南局部地區的情形類似。
「觀氣象看天氣」提醒民眾下午外出備妥雨具，留意雷達與大雷雨警報；避開山區午後行程，慎防溪水暴漲、落石；低窪與都會易積水路段減速通行。
冷心低壓通過為何會使午後雷雨變強？「觀氣象看天氣」指出，當冷心低壓通過高空變冷，熱力不穩定增強。地面暖濕空氣上升後更容易突破向上突破，對流發展快、雲頂更高。上層輻散加上正渦度平流提供動力抬升，降水效率提高；低層海風、山風輻合當觸發，易生成線狀對流與局部強對流胞。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言