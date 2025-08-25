冷心低壓又來了！氣象粉專：西半部午後雷雨加劇恐下冰雹

「高雄監獄發生暴動，需要警力前往支援！」2015年2月11日下午3時40分許，一通通支援通報在高雄警網間傳開，宛如港片「監獄風雲」的暴動事件，在高雄監獄上演，6名受刑人挾持典獄長，長達近15小時的談判，最終卻以6人自戕落幕。 「典獄長在我們手上，馬上給我們兩部加滿油的汽車」，台灣獄政史上最嚴重的人犯挾持案件，在主嫌鄭立德對外聯繫提出要求後，驚心動魄的展開... 為何6囚可以如此輕易挾持典獄長，檢警派出主任檢察官跟6囚協商為何最後失敗，我國獄政管理上出了哪些問題？聯合報數位版今起一連三天，將帶讀者回顧這起重大監所暴動案，歡迎訂閱分享。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

2025-08-25 08:00