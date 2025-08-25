劍魚颱風下午登陸越南 吳德榮：本周另有颱風發展

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣高溫炎熱，今天仍有38度以上高溫發生機會。本報資料照片
天氣炎熱，且仍有颱風恐發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第13號中颱劍魚中心在海南島西南方海面，今(25日)下午登陸越南。

吳德榮說，另一「熱帶擾動」在菲律賓東方海面醞釀，最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示， 周四(28日)起在南海逐漸發展成颱，偏西北西進行，未來動向類似「劍魚」；不過，模式模擬愈久，不確定性愈大，應續觀察。

吳德榮指出，今日至周五各地晴時多雲，高溫炎熱；今日仍有38度左右的極端高溫，要防曬、防中暑。南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率；需注意大雷雨的發生。

今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部22至36度、南部22至37度及東部22至35度。

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周六、下周日(30、31日)南方水氣北移，各地多雲時晴，仍偏熱，東半部及屏東有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中亦有大雷雨的發生的機率。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖(左)顯示，中颱劍魚今下午登陸越南。另一「熱帶擾動」在菲律賓東方海面醞釀，最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示， 周四起在南海逐漸發展成颱，偏西北西進行，未來動向類似「劍魚」(右)。(右圖擷自tropical.tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖(左)顯示，中颱劍魚今下午登陸越南。另一「熱帶擾動」在菲律賓東方海面醞釀，最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示， 周四起在南海逐漸發展成颱，偏西北西進行，未來動向類似「劍魚」(右)。(右圖擷自tropical.tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄

屏東 大雷雨 吳德榮

