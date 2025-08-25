聽新聞
翠玉白菜首度歐洲出差 萌憨墨玉貓相隨 下一個潛力故宮人氣國寶？

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮人氣國寶翠玉白菜將首度出訪歐洲。本報資料照片
故宮人氣國寶翠玉白菜將首度出訪歐洲。本報資料照片

故宮人氣國寶「翠玉白菜」，即將於9月11日於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、第一次赴歐，也是故宮第五次大規模選提文物赴歐展覽。跟過去四次赴倫敦、莫斯科、巴黎與柏林的故宮文物相較，此次故宮在捷克展出的131件文物，除了清院本清明上河圖、翠玉白菜等經典，也有不少符合捷克民情的「接地氣」展品，如捷克人鍾愛的貓文物，令人眼睛一亮。

故宮文物首次赴歐展出，是1935年精選735件文物赴倫敦參加「中國藝術國際展覽會」，這也是故宮文物首次「放洋」。該批文物由故宮前副院長莊嚴負責押送，返國後典藏於南京分院，戰火中整批文物輾轉送至台灣。當時送往倫敦展覽者皆為萬中選一的故宮文物，奠定台北故宮典藏的精緻與豐富。1940年故宮也曾精選百件文物赴莫斯科展出。

故宮來台後，第一次大規模赴歐展出是1998年赴巴黎展出「帝國的記憶」，接著是2003年赴柏林展出「天子之寶」。比較這三次赴歐展出的文物，赴捷克展出的「故宮文物百選及其故事」不只展出經典，更精選貼近捷克民情風俗的展品，不少展品甚至不曾在台灣展出。

貓在捷克的文化、歷史與日常生活中扮演重要角色，捷克作家卡夫卡便曾在作品中探討貓。此次故宮捷克展的十大單元便有「宮廷藝術中的貓」，還精選兩隻用玉雕琢的「玉貓」，跟翠玉白菜比「接地氣」。其中一隻「墨玉貓」小到單手可握，貓咪睜目揚耳的萌憨表情可愛度破表，有機會揚威海外，成為下一個故宮人氣國寶。

烤鯉魚是捷克人平安夜必吃的食物，寓意平安幸福，此次故宮也挑了一件「鯉魚躍龍門」為隱喻的「玉鰲魚花插」赴捷克。傳說越過黃河龍門峽谷湍流的鯉魚，就會幻變成龍；鰲魚則是神話中跳過「龍門」、但尚未完全化龍的鯉魚。鯉魚在亞洲或歐洲，同樣被賦予了吉祥喜慶等多元文化意涵。

故宮捷克展展出時正逢鬼月，故宮也推出「東方的神鬼傳奇」單元應景，展出跟捷克歷史上吸血鬼同期出現的蒲松齡「聊齋誌異」相關文物。展中一款「清霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺」，雙面雕刻東方鬼王鍾馗形象，向歐洲的吸血鬼獵人凡赫辛致意。

翠⽟⽩菜是故宮的鎮宮之寶、⼈氣明星，被粉絲暱稱為「白菜娘娘」。2014年翠玉白菜首次出國赴日展出，當時故宮是讓「白菜娘娘」獨自坐在華航商務艙第一排，還有四位「隨扈」陪伴，享盡娘娘尊榮。不過，此次飛捷克，白菜娘娘並未享有「商務艙」待遇，而是跟其他文物「平起平坐」。

故宮表示，為確保文物安全並分散風險，參展捷克「故宮文物百選及其故事」的131件文物，已於本月中下旬陸續啟程，分批搭乘不同班機運送至布拉格。為了安全，故宮將文物何時搭機列為最高機密，據了解，翠玉白菜已經抵達布拉格。

針對翠玉白菜的安全問題，故宮表示，文物全程依循國際文物運輸規格辦理。工作人員先安置翠玉白菜於專屬錦盒，再固定於填充妥善的木箱內，以確保運輸過程之安全穩定。自故宮出發至桃園國際機場，均有數名故宮專責押運人員陪同，運送行程由警力全程護送，包含市區警察、國道警察及航空警察接力戒護，直至文物安全裝載上機。從台灣飛往布拉格期間，亦有押運人員隨機照管，展現最高規格的維安與保護措施。

故宮表示，翠玉白菜與故宮其他文物抵達布拉格後，將由當地特勤警力全程持槍戒護，直送捷克國家博物館庫房，展現最高規格維安。文物入庫後，不論是書畫或器物，都將靜置48小時，再行開箱檢視。期間庫房內設有保全監控，庫房外亦有專人24小時駐守，安全維護盡力做到滴水不漏。

故宮131件文物遠赴捷克捷克國家博物館展出，國寶〈清院本清明上河圖〉也將登場，圖為盛清時期北京城已經可見的西洋式樣樓房，在歐洲展出更令觀眾「有感」。圖／故宮提供
貓在捷克的文化與歷史中扮演重要的角色。捷克作家卡夫卡就曾在他的作品中探討過貓。此次故宮便選兩隻玉貓赴捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展。圖為其中一隻「墨玉貓」，年代推估介於宋代至明代之間。表情憨萌生動，或許可以藉這次機會揚名歐洲、成為新的故宮人氣國寶。圖／故宮提供
圖為清乾隆年間的玉鰲魚花插。鰲魚是神話動物，具有龍頭魚身的特徵，群游習性，傳說越過黃河龍門峽谷湍流的鯉魚，就會幻變成龍。鰲魚則是鯉魚跳過「龍門」後、還未完全化龍之前的轉變階段。烤鯉魚是捷克人平安夜必吃的食物，此次故宮也選帶有祝賀意味的「玉鰲魚花插」赴捷克國家博物館展出。 圖／故宮提供
「鬼王」鍾馗遠征歐洲。捷克國家博物館的「故宮文物百選及其故事」將展出「清 霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺」，雙面雕刻鍾馗形象，動靜對比鮮明。圖／故宮提供
貓在捷克的文化與歷史中扮演重要的角色。捷克作家卡夫卡就曾在他的作品中探討過貓。此次故宮便選兩隻玉貓赴捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展。圖為其中一隻「墨玉貓」，年代推估介於宋代至明代之間。表情憨萌生動，或許可以藉這次機會揚名歐洲、成為新的故宮人氣國寶。圖／故宮提供
