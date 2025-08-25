聽新聞
遊南投宋居 體驗東方美學
南投宋居，為一代茶王私人招待所，低調不供參觀，僅以口碑分享給企業家山居歲月的旅人。有行旅獨家安排曲水流觴和文人四藝，旅人將完整體驗宋代東方美學。旅程造訪獲選過台灣建築首獎也是世界首座當代寫實藝術的毓繡美術館及陶藝莊園東光陶莊。
企業家山居歲月系列「南投山澗園林 宋居」三天兩夜旅程，二○二五年十一月四日至十一月六日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/40hsR8h
