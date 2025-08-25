聽新聞
病團憂癌藥基金2年僅編百億 健保署：會逐步到位

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
行政院日前通過115年度中央政府總預算案，其中癌症新藥基金明年僅再增加50億元，病友團體憂心經費不夠「患者恐等不到藥」。衛福部健保署再度澄清，行政院明年持續編列50億預算,累積挹注百億預算，健保署會持續努力，逐步到位百億規模。
行政院日前通過115年度中央政府總預算案，其中癌症新藥基金明年僅再增加50億元，病友團體憂心經費不夠「患者恐等不到藥」。衛福部健保署再度澄清，行政院明年持續編列50億預算，累積挹注百億預算，健保署會持續努力，逐步到位百億規模。圖／聯合報系資料照片

為照顧癌友，總統賴清德宣布成立「百億癌症新藥基金」，今年編列五十億元，原預計明年應可達到百億規模，但行政院日前通過一一五年度中央政府總預算案，明年又編列五十億元。病團憂心，基金規模有限，恐影響新藥納入給付，延誤癌友治療時機。

病友團體表示，行政院主計總處公布明年度中央政府總預算案細節，癌症新藥暫時性支付專款年度編列五十億元，連同一一四年度五十億元，合共挹注一百億元，等於明年癌症新藥基金僅增加五十億元，而非原先規畫的每年百億。

「若兩年度加起來剛好百億元，這與當初設立百億癌症新藥基金的原意有落差」。東亞政經塾顧問丁旗源說，截至七月底，今年五十億元癌症新藥基金用於五款新藥，藥費超過卅二億元，到了明年，加上待審新藥五十億元，可能只勉強夠用。

台灣癌症基金會總監馬吟津指出，癌症新藥第一年支出較低，這應為元年效應，但癌友人數愈來愈多，用藥需求不會減少。因癌症基金規模有限，勢必影響新藥納入給付時間，讓病人明知有藥，但無力自費，還是用不到。呼籲衛福部加速審查，且讓醫療科技評估透明化，讓病團了解新藥審查進度，避免延誤病友用藥。

健保署醫審及藥材組長黃育文預估，今年全年癌症基金應會支用廿億元，剩下二、三十億元，則會續留在基金裡，加上明年持續編列五十億元預算，約七十至八十億元預算。新預算疊加在前一年未用完部分，逐步累積，即可達到百億規模，請病友們放心。

黃育文強調，健保癌症新藥於收載前，均透過醫療科技評估及專家會議，接軌國際指引，積極議價看緊基金的每一分錢。

