兒童肥胖成國安危機！專家籲家長備餐 助童拒零食誘惑

國人十大死因中，八項與肥胖有關，大多都是從小吃出來的，台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，兒童肥胖已成了另一種國安危機，家長別再認為「小孩白胖」是健康胖，體重如過重、肥胖，將增加胰島素阻抗，增加糖尿病風險，胖女孩甚至初經提前報到。

教育部發布一一二學年度學生健康檢查資料顯示，全台國小學童過重及肥胖盛行率為百分之廿三點八，國中學童盛行率則為百分之廿八點六，顯示全台平均每四位學童，就有一個人過重或肥胖。國健署表示，已與教育部簽署「健康促進學校計畫」，宣導「從小做起、全民參與」教育扎根觀念。

林文元說，只靠學校宣導「均衡飲食」，效果有限，必須結合家庭力量，才能養成運動習慣，做好營養教育。此外，透過政策輔導，也能讓「減糖」成為趨勢，例如，無添加糖的包裝飲料免徵百分之十五貨物稅，零售端價格減少幾塊錢，確實可提高消費者購買意願，減少糖分攝取。

部分國家嚴禁校園周邊販售「高油糖鹽類」等低營養食物，林文元指出，這在台灣較難執行，建議家長多幫孩子備餐，以抵抗零食的誘惑，因為學童的消費辨識能力較弱，只在意好不好吃，也不清楚含糖飲料含有多少糖分，容易喝出脂肪肝。

林文元表示，大部分學童從早餐就吃得不健康，一杯紅茶或奶茶或漢堡薯條。放學後，又是一杯手搖飲；吃多了高油糖鹽等食物，可能影響生長激素，導致孩子長不高、性早熟，女生初經提早報到。再者，孩子如體重過重，容易自卑或成為霸凌對象，情緒憂鬱，至身心科門診治療。