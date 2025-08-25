聽新聞
瘦瘦針幫胖童減重 療程結束仍需飲控與運動

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
全台近四分之一學童、青少年面臨過重或肥胖問題，專供年滿十二歲、六十公斤以上青少年控制體重的瘦瘦針已核准上市，醫師建議，用藥前務必接受醫療專業評估。記者林俊良／攝影
施打瘦瘦針控制血糖和體重，席捲全球，而這減重風潮吹向青少年族群，台灣食藥署核准可用於十二歲以上青少年體重控制的瘦瘦針（主成分Liraglutide），適應對象為肥胖症（過重）、體重超過六十公斤，醫師提醒，療程結束後，仍須控制飲食，維持運動，否則復胖。

「小時候胖，長大還是胖，這機率高達七成」。兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷說，許多門診胖胖小童後頸有黑色棘皮症，此時大部分抽血報告還算正常，但脂肪組織愈來愈多，日後糖尿病風險極高。

台灣學童過重及肥胖盛行率 製表／元氣中心
胖胖家族 爸媽帶兄妹諮詢

專用於青少年控制體重的瘦瘦針於四月在台上市，最近正值暑假期間，不少家長帶著胖弟、胖妹諮詢瘦瘦針減重，家醫科醫師蘇天怡表示，觀察診間想瘦身的胖小孩及其家人，似乎可看得出「胖好像是會遺傳」，除了基因之外，還有共同的飲食經驗及習慣，以致出現胖胖家族。

蘇天怡舉例，最近收治一對胖胖兄妹，妹妹十三歲（一四六公分、六十三公斤）、哥哥十六歲（一六五公分、八十公斤），父母親也是大噸位，父親身高一六八公分，體重逼近一百公斤，而媽媽過重，兩人均飽受三高慢性疾病困擾，定期回診。

該名父親連二年飲食控制、規律運動，今年初輔以瘦瘦針，減了廿公斤；媽媽也用瘦瘦針半年，成效不錯，因不希望孩子從胖小孩變成胖大人，尋求醫療評估。

蘇天怡指出，今年四月起用藥，四個月減重五公斤。原本哥哥排斥打針，但看到妹妹瘦下來，七月開始接受療程，也瘦了兩公斤。孩子家長認為，先減輕體重，再調整飲食、規律生活，效果應可維持長久一點，如果只要求孩子少吃，難度極高。

13歲男童 4個月血糖下降

王律婷表示，最近收治使用瘦瘦針的最小個案為十三歲男童，身高一五八公分，體重九十公斤，ＢＭＩ高達卅五，連走路都容易喘。就醫檢查，空腹血糖值為一二○mg/dl，已屬糖尿病前期，再不控制，就將引發代謝問題。經評估與溝通，男童願意施打瘦瘦針，四個月後減六公斤，空腹血糖值明顯下降，逐漸恢復正常。

「使用瘦瘦針安全嗎？」王律婷表示，胖小孩施打瘦瘦針，因身體仍在發育中，較令人擔憂的是長期安全性。為此，孩子想透過藥物減重，務必請專業醫師評估諮詢，除了克服注射扎針的恐懼，並改善可能出現的惡心、嘔吐等副作用。

BMI 體重 減重 運動 肥胖 脂肪 食藥署 糖尿病

