捷克特展／白菜娘娘再出國 台、捷高規格護送

翠⽟⽩菜是故宮的鎮宮之寶、⼈氣明星，被粉絲暱稱為「白菜娘娘」。二○一四年翠玉白菜首次出國赴日展出，當時故宮是讓「白菜娘娘」獨自坐在華航商務艙第一排，還有四位「隨扈」陪伴，享盡娘娘尊榮。不過，此次飛捷克，白菜娘娘並未享有商務艙待遇，而是跟其他文物「平起平坐」、一起搭貨艙。

故宮表示，為確保文物安全並分散風險，參展捷克「故宮文物百選及其故事」的一三一件文物，已於本月中下旬陸續啟程，分批搭乘不同班機運送至布拉格。為了安全，故宮將文物何時搭機列為最高機密，據了解，翠玉白菜已經抵達布拉格。

針對翠玉白菜的安全問題，故宮表示，文物全程依循國際文物運輸規格辦理。工作人員先安置翠玉白菜於專屬錦盒，再固定於填充妥善的木箱內，以確保運輸過程安全穩定。自故宮出發至桃園國際機場，均有數名故宮專責押運人員陪同，運送行程由警力全程護送，包含市區警察、國道警察及航空警察接力戒護，直至文物安全裝載上機。從台灣飛往布拉格期間，亦有押運人員隨機照管，展現最高規格的維安與保護措施。

故宮表示，翠玉白菜與故宮其他文物抵達布拉格後，將由當地特勤警力全程持槍戒護，直送捷克國家博物館庫房，文物入庫後，不論是書畫或器物，都將靜置四十八小時，再行開箱檢視。期間庫房內設有保全監控，庫房外亦有專人廿四小時駐守，安全維護盡力做到滴水不漏。