捷克特展／玉貓相伴 翠玉白菜首度歐洲出差

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
故宮人氣國寶翠玉白菜將首度訪歐。本報資料照片
故宮人氣國寶翠玉白菜將首度訪歐。本報資料照片

故宮人氣國寶「翠玉白菜」，即將於九月十一日於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、第一次赴歐，也是故宮第五次大規模選提文物赴歐展覽。前往捷克展出的一三一件文物，也有不少符合捷克民情的「接地氣」展品，如捷克人鍾愛的貓文物。

故宮文物首次赴歐展出，是一九三五年精選七三五件文物赴倫敦參加「中國藝術國際展覽會」，這也是故宮文物首次「放洋」。該批文物由故宮前副院長莊嚴負責押送，返國後典藏於南京分院，戰火中整批文物輾轉送至台灣。當時送往倫敦展覽者皆為萬中選一的故宮文物，奠定台北故宮典藏的精緻與豐富。一九四○年故宮也精選百件文物赴莫斯科展出。

故宮來台後，第一次大規模赴歐展出是一九九八年赴巴黎展出「帝國的記憶」，接著是二○○三年赴柏林展出「天子之寶」。比較這三次赴歐展出的文物，赴捷克展出的「故宮文物百選及其故事」不只展出經典，更精選貼近捷克民情風俗的展品，不少展品甚至不曾在台灣展出。

貓在捷克的文化、歷史與日常生活中扮演重要角色，捷克作家卡夫卡便曾在作品中探討貓。此次故宮捷克展的十大單元便有「宮廷藝術中的貓」，還精選兩隻用玉雕琢的「玉貓」，跟翠玉白菜比「接地氣」。其中一隻「墨玉貓」小到單手可握，貓咪睜目揚耳的萌憨表情可愛度破表。

故宮特選赴展的墨玉貓，表情憨萌。圖／故宮提供
故宮特選赴展的墨玉貓，表情憨萌。圖／故宮提供

烤鯉魚是捷克人平安夜必吃的食物，寓意平安幸福，此次故宮也挑了一件「鯉魚躍龍門」為隱喻的「玉鰲魚花插」赴捷克。傳說越過黃河龍門峽谷湍流的鯉魚，就會幻變成龍；而鰲魚則是神話中跳過「龍門」、但尚未完全化龍的鯉魚。鯉魚在亞洲或歐洲，同樣被賦予了吉祥喜慶等多元文化意涵。

故宮捷克展展出時正逢鬼月，故宮也推出「東方的神鬼傳奇」單元應景，展出跟捷克歷史上吸血鬼同期出現的蒲松齡「聊齋誌異」相關文物。展中一款「清霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺」，雙面雕刻東方鬼王鍾馗形象，向歐洲的吸血鬼獵人凡赫辛致意。

展訊 捷克 故宮 翠玉白菜

