豆漿竟是銀髮族含糖飲料首選 長期喝有這風險...專家教正確喝法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部國健署經營的臉書粉專「食在好健康」指出，含糖豆漿長期飲用，容易造成肥胖及提高代謝症候群等慢性疾病的風險，呼籲「無加糖」選擇才能喝到真正的健康。本報資料照片
2018至2022年國民營養健康調查指出，含糖豆漿是國內成年人最常喝的含糖飲料第二名，更是65歲以上國人含糖飲料的首選。顯示豆漿是很多人日常飲料的選擇，但無形中可能喝下許多添加糖。衛福部國健署臉書粉專「食在好健康」指出，長期飲用含糖豆漿，容易造成肥胖及提高代謝症候群等慢性疾病的風險，呼籲到早餐店或超商買豆漿時，「無加糖」選擇才能喝到真正的健康。

粉專表示，豆漿含有蛋白質、鈣質、大豆卵磷脂、大豆異黃酮、維生素B群、E、鉀，豆漿也含膳食纖維，有助於增加飽足感，並且可促進腸道蠕動，幫助維持消化道機能等，許多人認為是健康飲食的好選擇。但在糖的成分上，豆漿本身含有天然的寡糖，可供腸道菌利用發酵，幫助腸道健康。但若額外再添加的糖分，對健康就有不好的影響。

舉例來說，早餐店的豆漿加一湯匙的砂糖，約13公克，相當於加了2.6顆的方糖。所以，到早餐店買豆漿時，建議選擇「無加糖」豆漿。另，超商選豆漿時，「無加糖」豆漿的包裝標示上的糖含量約為3公克，是來自於豆漿本身的天然寡糖，而低糖豆漿和含糖豆漿則還有額外添加糖，如蔗糖等。因此，選購標示「無加糖」豆漿才是健康的選擇。

粉專指出，如果覺得無糖豆漿味道單調，可以搭配燕麥片、黑芝麻粉，或撒點肉桂粉，自然增添風味。選擇對了，喝豆漿就能更健康，為一天的健康打下好基礎。

