健康主題館／吃錯早餐可能愈吃愈累 中醫一周體質菜單選早餐

早餐是一天的活力來源，身體經過一夜的禁食，需要食物啟動運作，以維持血糖穩定。不過，有些人吃完早餐後，反而精神更差，是睡眠不足嗎？中醫師陳楚鏞指出，如果早餐吃錯，吃進許多精緻澱粉、高升糖指數（高GI）食物、高糖食物等，就會導致血糖迅速上升，可能會愈吃愈累，讓人感到頭昏腦脹、昏昏欲睡。

現代人講求快速方便，經常隨便買一個三明治和一杯奶茶就趕去上班上課，覺得「有吃就好」。

陳楚鏞說，中醫視脾胃為氣血生化之源，經過一夜休息，早晨正是脾胃功能最旺盛的時候，應該選擇符合自己體質的食物，才能幫助脾胃運化、氣血生化。

什麼是「錯誤早餐」？陳楚鏞指出，一大早吃生冷、油膩、難消化的食物，例如冷飲、生菜沙拉、油炸物、糯米製品等，容易加重脾胃的負擔，生成濕氣或痰飲，阻礙氣血生化。如果是食用含糖穀片、精緻麵包等高糖分食物，則會造成血糖快速升降，產生「血糖震盪」，引發昏沉與注意力不集中。

陳楚鏞表示，每個人的體質不同，早餐選擇應作調整。根據「子午流注」理論，上午7至9時走「胃經」，這段時間人體的胃腸消化吸收最強；9至11時是走「脾經」，此時段吸收轉化能量最強，有利於將食物轉化為氣血。「早餐一定要吃對、避免空腹」，才不會讓脾胃運化失常。

有些人習慣早餐只喝杯黑咖啡，不吃其他東西，陳楚鏞指出，氣虛、陽虛體質者，早晨不宜喝咖啡，容易透支陽氣，建議改喝人參茶或桂圓茶；空腹喝咖啡也並非人人適合，要視個人腸胃狀況，可能還會影響營養素的吸收。

中醫強調「因質擇食」，同樣的早餐對不同體質的人，效果天差地別。陳楚鏞說，要檢視是否吃得對，可觀察自己早餐後2小時的精神狀態，如果神清氣爽，表示飲食適合；若是昏沉倦怠，就需要調整早餐內容。

陳楚鏞分享一周早餐範例，針對「氣虛型」、「濕熱型」、「陽虛型」三種體質的人，可依體質調整早餐內容。菜單每三天為一個循環，周日可以健康自由吃，但仍要符合忌生冷、油膩、高油鹽糖的原則。兩周後會有感。