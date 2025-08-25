健康名人堂／養生卻適得其反…中藥材管理制度應改革

台灣得益於深厚的中藥文化底蘊，國人多中西藥併用，平時也以藥食兩用中藥材泡茶、料理養生，但目前絕大多數中藥材進口自中國，難以控管產地土壤及種植過程，為確保品質及正確性，溯源及進口流程的監督管理，至關重要。

近日台灣消費者保護協會針對市售枸杞抽檢，所有樣品均驗出重金屬鎘與鉛，更有部分驗出二氧化硫，雖食藥署澄清並未超標，仍顯示藥食兩用中藥材規範未盡完善；消基會則公布市售陳皮、黃耆、苦杏仁及五加皮等中藥材基源鑑別結果，個別取樣十件樣品，黃耆有7件疑似紅耆，五加皮8件疑為香加皮。

改革可從4方向著手

消費者團體公布的中藥材議題，分別為中藥材品質及正確性，顯示我國中藥材進口監督、管理制度有待加強。中藥材管理事涉衛福部中醫藥司及食藥署，兩機關責無旁貸，應彙整相關資源，系統性地由源頭解決相關問題，建議由以下方向著手：

一、增加我國中藥材自給率：中藥是藥品，屬重要戰備物資之一，我國中藥材絕大多數進口自中國，除難以源頭管制品質，若中國管制中藥材出口，勢必對我中醫藥產業及國人健康造成危機。

目前部分中藥材來自新疆，由於中國在該地區的人權侵害行為，已有許多國家及企業聲明譴責並抵制產自新疆的棉花。我國以人權國家自許，也應考量產品來源是否涉及危害人權侵害行為。增加中藥材自給率或分散中藥材來源，以國安或人權議題觀點，對我國中醫藥產業品質及韌性至關重要。

二、落實產銷履歷及溯源管理：我國近年多次爆發食安議題，政府透過「食安五環」等建立由源頭至產品端的監督機制，加重黑心廠商責任、並鼓勵全民參與監督。中藥材可借鑒此政策經驗，讓中藥材能有完整的履歷及溯源機制，且中藥材與國人用藥安全密切相關，對違法黑心廠商的行政及刑事責任，亦應研議完整、相當之處罰。

三、加強邊境檢驗與市場不定期稽查：中藥材大多為進口，邊境查驗也是重要關卡，一旦失守使不合規定產品流入市面，恐難追蹤流向；另外針對市場稽查，也應適度增加頻率及次數。

四、對藥食兩用中藥材，研議食品用乾品異常物質殘留基準：消保會檢驗枸杞事件，由於對包含枸杞在內的部分藥食兩用中藥材相關基準有不同規定，引發爭議。

食品中藥材另訂規定

若為中藥用途，依衛福部「中藥材農藥殘留限量基準」規定；若為食品用途，部分項目依衛福部105年1月14日衛部中字第1051860028號令，異常物質限量基準及檢驗方法比照食安法規定，但目前對該類項目僅有鮮果產品基準，產生本次爭議。食藥署澄清相關產品重金屬等並未超標，但藥食兩用中藥材用途不同，應另行訂定食品用乾品異常物質殘留基準。

衛福部中醫藥司及食藥署應正視民間團體提出的檢驗結果，負起相關責任，研擬政策，加強中藥材監督、管理制度，守護國人安全。