健康你我他／好奇海豚有進步 後天努力再補足

聯合報／ 文／Penny（彰化鹿港）
在我還有能力時，希望能像海豚一樣，對事物永遠充滿活力與好奇，也用心的去探索這個美好世界。圖／Penny提供
台灣已進入少子化的社會，不過，步入老年生活，是每個人必經的過程，我在前幾年和現在做的退休力測驗分數相差不大，分數從50分進步到54分，都是屬於「好奇的海豚」。    

在教職的路上，有許多的甘苦談，經歷過的挫折都變成了我的養分，也讓我體會到，在這個多變的職場上，真的要有其他的專長，面臨工作上突發的變數時，另一項專長就能變成幫助自己渡過難關，也激發出我想寫作的動力。

「上天如果將這扇門關上，就會留給你另一扇窗。」其實不是每個人的人生都那麼完美，有時候早點遇到挫折，反而會讓一個人認清自己的優缺點在哪裡，進而找到自己人生的道路，寫作是我想走的道路之一，希望到老仍然有源源不絕的靈感。

我的自在獨立和活躍好學部分，落在40分左右，但還能夠透過後天努力補足，生活中的步調不是快就好，而是要取得一個平衡點，相信只要用心，仍然能將事情做到完美。

之前買的保險，讓我從排斥到現在的接受，因為已經感受到它在我需要時，成了我的護身符，至少到老時，還能因為手中的保單而減少一些醫療費用的負擔。

到老時會面臨的問題很多，海豚是我喜歡的動物之一，在我還有能力時，希望能像海豚一樣，對事物永遠充滿活力與好奇，也用心的去探索這個美好世界。

人生 海豚 退休力

