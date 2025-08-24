快訊

高溫上看37度！周二水氣增多 未來1周不排除有熱帶系統發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天高溫顯著，西半部高溫高達35至37度，東半部32、33度，其中，大台北地區及桃園局部高溫上看37度。聯合報系資料照
受到太平洋高壓影響，未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署預報員張竣堯表示，劍魚颱風今增強為中颱，但對台灣沒有影響，後續一周菲律賓東方海面至南海一帶雖持續有熱帶系統發展，影響台灣機率較低，但若太平洋高壓勢力減弱恐有變數；天氣部分，周二起水氣增多，中南部午後留意局部大雨。

張竣堯說，劍魚颱風今上午增強為中度颱風，且持續增強，預估將達中颱中段班等級，目前位於海南島東南側，持續向西往朝越南北方登陸，對台灣沒有直接影響。

他表示，台灣接下來將持續被太平洋高壓籠罩，後續一周菲律賓東方海面至南海一帶仍為低壓帶環境，持續會有熱帶系統發展，但從未來預報路徑來看，影響台灣機率較低，但若太平洋高壓減弱，可能會有變數。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，未來一周慎防高溫炎熱，明（25日）環境風場偏東風，各地多雲到晴，東南部、恆春半島有局部短暫雨，午後桃園以南地區、各地山區有局部短暫雷陣雨，其中苗栗以南山區有局部大雨機率，夜晚及清晨東部、東南部有零星短暫陣雨。

周二至周四（26至28日）水氣稍增，花東、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有零星短暫雨；西半部多雲到晴，午後桃園以南有局部短暫雷陣雨，中南部需留意局部大雨。

周五至周日（29至31日）環境風場持續為東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸地區、大台北山區有短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，明天高溫顯著，西半部高溫高達35至37度，東半部32、33度，其中，大台北地區及桃園局部高溫上看37度。

高溫 劍魚颱風

