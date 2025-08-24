健保署：癌症新藥基金持續收載接軌國際治療指引 逐步到位百億規模

衛福部中央健保署24日表示，行政院為逐步落實總統「百億癌症新藥基金」政見，2025年編有50億的癌症新藥暫時性支付預算，加上2026年持續編列50億預算，累積將挹注百億預算，健保署也會持續努力，逐步到位百億規模。

健保署表示，有媒體報導，百億癌藥基金預算不足，「患者恐等不到藥」；健保署澄清，健保癌症新藥收載前，均會透過醫療科技評估及專家會議，接軌國際指引，並積極議價為癌症新藥基金看緊荷包的每一分錢。

以實際狀況而言，2025年全年預估約會支用20億，剩下預算會留在癌藥基金中，加上2026年持續編列50億元預算，預估仍會約有70至80億元預算可供未來癌症新藥的收載，新預算會疊加前一年未用完的部分，逐步累積達百億規模，請病友們放心。

健保署表示，該單位已於2025年2月25日公告「癌症新藥暫時性支付專款作業原則」，以利相關單位依循。於暫時性支付期間，經蒐集相關資料後，再提報藥品共同擬訂會議決定是否納入常規健保給付，再搭配前瞻式預算機制，編列足夠總額新藥預算，以提升癌症新藥可及性及減輕民眾癌症治療負擔。