未來一週仍高溫炎熱 北北桃25日恐飆破38度

氣象署表示，今天因高層冷心低壓通過，午後台南、高雄觀測到冰雹現象；未來一週仍是以高溫炎熱、午後雷陣雨為主的天氣，明天北北桃恐有攝氏38度以上高溫，午後苗栗以南則要留意局部大雨。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天因為高層冷心低壓從台灣上空通過，帶來旺盛對流，觀測到在台南近山區、高雄旗山等地區有冰雹發生的現象。

張竣堯指出，明天水氣稍微增加，各地多雲到晴，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區有局部大雨發生機率，夜晚清晨東部及中南部地區也有零星短暫陣雨。

氣溫方面，張竣堯說，明天因為太平洋高壓籠罩，加上偏東風、西半部易有沉降，高溫普遍在35至37度，東半部32、33度；其中，大台北、桃園有38度極端高溫出現機率，新竹以南至屏東則要得留意36度以上高溫。

張竣堯表示，26至28日環境轉偏東風、水氣再增，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有零星短暫陣雨，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨；其中26日午後，中南部地區可能有局部大雨。

張竣堯提到，預估29至31日會有南方水氣北移影響，雨區再擴大，各地午後易有短暫雷陣雨，基隆北海岸與大台北山區，以及東半部地區整天有零星短暫陣雨。

張竣堯說，未來一週台灣主要仍然是受太平洋高壓影響，但後期高壓勢力可能會略為北移東退，讓菲律賓至南海一帶的大低壓帶水氣會向北傳進台灣；目前這片大低壓帶中仍然持續有熱帶擾動在醞釀，但各國預報模式仍有分歧，氣象署會持續觀察。