快訊

獨／劉世芳快閃金門 對於罷免議題低調不受訪機場大玩躲貓貓

午後雷聲打不停…台南安定降下冰雹 居民驚呼：下大冰塊了！

大雨狂炸「5縣市」 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

未來一週仍高溫炎熱 北北桃25日恐飆破38度

中央社／ 台北24日電
氣象署表示，未來一週仍是以高溫炎熱、午後雷陣雨為主的天氣。本報資料照片
氣象署表示，未來一週仍是以高溫炎熱、午後雷陣雨為主的天氣。本報資料照片

氣象署表示，今天因高層冷心低壓通過，午後台南、高雄觀測到冰雹現象；未來一週仍是以高溫炎熱、午後雷陣雨為主的天氣，明天北北桃恐有攝氏38度以上高溫，午後苗栗以南則要留意局部大雨。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天因為高層冷心低壓從台灣上空通過，帶來旺盛對流，觀測到在台南近山區、高雄旗山等地區有冰雹發生的現象。

張竣堯指出，明天水氣稍微增加，各地多雲到晴，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區有局部大雨發生機率，夜晚清晨東部及中南部地區也有零星短暫陣雨。

氣溫方面，張竣堯說，明天因為太平洋高壓籠罩，加上偏東風、西半部易有沉降，高溫普遍在35至37度，東半部32、33度；其中，大台北、桃園有38度極端高溫出現機率，新竹以南至屏東則要得留意36度以上高溫。

張竣堯表示，26至28日環境轉偏東風、水氣再增，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有零星短暫陣雨，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨；其中26日午後，中南部地區可能有局部大雨。

張竣堯提到，預估29至31日會有南方水氣北移影響，雨區再擴大，各地午後易有短暫雷陣雨，基隆北海岸與大台北山區，以及東半部地區整天有零星短暫陣雨。

張竣堯說，未來一週台灣主要仍然是受太平洋高壓影響，但後期高壓勢力可能會略為北移東退，讓菲律賓至南海一帶的大低壓帶水氣會向北傳進台灣；目前這片大低壓帶中仍然持續有熱帶擾動在醞釀，但各國預報模式仍有分歧，氣象署會持續觀察。

高溫 桃園 氣象署

延伸閱讀

大雨狂炸5縣市 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

午後雷聲打不停…台南安定降下冰雹 居民驚呼：下大冰塊了！

午後對流旺盛高雄旗山下冰雹！ 民眾驚呼拍畫面：近期好常出現

今明大台北桃園高溫37度以上 周二起水氣增中南部防大雨

相關新聞

大雨狂炸5縣市 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

中央氣象署今下午4時55分針對5縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，大雨警戒區包含南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南...

全台香菜最大產地批發均價下跌五成 農民指出兩周後將再漲

7月丹娜絲豪雨及8月接連大雨造成菜價飛騰，其中特級香菜北部批發價以每公斤1250元登上「菜王」寶座，雨後殘存和復耕的香菜...

夏天冷氣吹不涼？家電達人曝家中3大隱形熱源 這5招學起來降溫又省電

夏季高溫難耐，不少民眾一回到家第一件事就是立刻打開冷氣，但長時間使用往往讓人心疼電費，甚至有時冷氣開得再強，室內仍舊感覺...

未來一週仍高溫炎熱 北北桃25日恐飆破38度

氣象署表示，今天因高層冷心低壓通過，午後台南、高雄觀測到冰雹現象；未來一週仍是以高溫炎熱、午後雷陣雨為主的天氣，明天北北...

澎湖觀光新亮點！民航局砸近6億 重新打造七美、望安機場

交通部民用航空局投入新台幣12億元改善離島澎湖縣七美、望安、台東縣綠島及蘭嶼機場。其中，綠島及蘭嶼機場已於五月開工，七美...

15縣市防高溫 新北三峽38.8度

交通部中央氣象署今天下午持續發布高溫資訊，大台北等15縣市亮高溫燈號，其中雙北已出現攝氏38度以上高溫，以新北市三峽區攝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。