聽新聞
0:00 / 0:00
夏天冷氣吹不涼？家電達人曝家中3大隱形熱源 這5招學起來降溫又省電
夏季高溫難耐，不少民眾一回到家第一件事就是立刻打開冷氣，但長時間使用往往讓人心疼電費，甚至有時冷氣開得再強，室內仍舊感覺悶熱。家電達人486提醒，關鍵不在於冷氣強度，而是要搭配正確的使用方式與生活小技巧，不僅體感溫度更舒適，也能有效降低用電量。
486指出，許多人裝設冷氣後仍覺得不涼，常見原因之一是「氣流分布不均」。建議在冷氣運轉時搭配循環扇，並朝對角方向吹向房間中央，讓冷空氣快速擴散，提升降溫效率，減少冷氣長時間運轉的負擔。
除了氣流，486也提醒「地板」往往是被忽略的潛在熱源。尤其西曬方位或高樓層住宅，磁磚與木質地板在白天吸收大量熱能後，晚間仍會持續釋放，導致冷氣難以降溫。他建議傍晚可濕拖地板，利用水氣蒸發帶走熱度，或在風扇前掛一條濕毛巾，製造局部冷風，加強體感降溫效果。
第3大隱形熱源則來自「燈具與家電」，像是高瓦數燈泡、電鍋、吹風機、電腦及長時間待機設備，都會在無形中增加室內溫度，讓冷氣越吹越不涼。建議可更換為LED燈泡，並在白天高溫時段減少使用發熱家電。
他強調，多數冷氣已具備變頻與節能模式，但仍需正確操作才能發揮最大效果。建議室內溫度設定於26度左右，並善用定時與睡眠模式，搭配定期清潔濾網，不僅降溫更快，也能有效控制電費。搭配降低家中3大隱形熱源影響，才是夏天保持清涼與節能省電的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言