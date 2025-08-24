夏天冷氣吹不涼？家電達人曝家中3大隱形熱源 這5招學起來降溫又省電

夏季高溫難耐，不少民眾一回到家第一件事就是立刻打開冷氣，但長時間使用往往讓人心疼電費，甚至有時冷氣開得再強，室內仍舊感覺悶熱。家電達人486提醒，關鍵不在於冷氣強度，而是要搭配正確的使用方式與生活小技巧，不僅體感溫度更舒適，也能有效降低用電量。

486指出，許多人裝設冷氣後仍覺得不涼，常見原因之一是「氣流分布不均」。建議在冷氣運轉時搭配循環扇，並朝對角方向吹向房間中央，讓冷空氣快速擴散，提升降溫效率，減少冷氣長時間運轉的負擔。

除了氣流，486也提醒「地板」往往是被忽略的潛在熱源。尤其西曬方位或高樓層住宅，磁磚與木質地板在白天吸收大量熱能後，晚間仍會持續釋放，導致冷氣難以降溫。他建議傍晚可濕拖地板，利用水氣蒸發帶走熱度，或在風扇前掛一條濕毛巾，製造局部冷風，加強體感降溫效果。

第3大隱形熱源則來自「燈具與家電」，像是高瓦數燈泡、電鍋、吹風機、電腦及長時間待機設備，都會在無形中增加室內溫度，讓冷氣越吹越不涼。建議可更換為LED燈泡，並在白天高溫時段減少使用發熱家電。