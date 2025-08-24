全台香菜最大產地批發均價下跌五成 農民指出兩周後將再漲

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
丹娜絲颱風豪雨過後到8月上旬，彰化縣特級香菜賣到北部出現拍賣價每公斤1250元的天價。記者簡慧珍／攝影
丹娜絲颱風豪雨過後到8月上旬，彰化縣特級香菜賣到北部出現拍賣價每公斤1250元的天價。記者簡慧珍／攝影

7月丹娜絲豪雨及8月接連大雨造成菜價飛騰，其中特級香菜北部批發價以每公斤1250元登上「菜王」寶座，雨後殘存和復耕的香菜陸續上市，產地批發均價下降320元至350元；香菜生產合作社農民今表示，現貨供應約半個月將陷入青黃不接，香菜恐再漲價。

全台八成五的香菜產自彰化縣大北斗地區，7、8兩月多場強降雨和豪大雨一再損傷香菜，每公斤批發均價800元至850元，特級香菜飛漲到1250元，使用香菜增色添香的肉圓、麵線糊攤販全部停供，到現在都沒恢復。

彰化縣北斗鎮的香菜生產合作社顏姓農民指出，上周香菜產地批發價均價480元，一路走跌，今320元至350元，降價主因有二，一是政府進口香菜平抑台灣香菜價格，進口香菜賣相較好、價格較便宜，其次台灣夏天的香菜都不漂亮，多多少少有黃葉及加上一點水傷，價位又偏高，很多消費者改買進口香菜，合作社香菜銷量從正常上百公斤減至今不到10公斤。

種香菜的陳姓農民表示，雨後被照顧起來的殘存香菜和復耕香菜採收上市，供貨量是損傷嚴重期的一倍以上，所以最近一周香菜價格下跌，今320元至350元，大概可維持半個月，即因採收完畢、第二波復耕香菜來不及長大，就要陷入青黃不接，香菜恐再漲價再漲幅無法確定。

受到進口香菜的影響，彰化縣香菜銷售量下滑。記者簡慧珍／攝影
受到進口香菜的影響，彰化縣香菜銷售量下滑。記者簡慧珍／攝影

香菜 均價

