聽新聞
0:00 / 0:00
全台香菜最大產地批發均價下跌五成 農民指出兩周後將再漲
7月丹娜絲豪雨及8月接連大雨造成菜價飛騰，其中特級香菜北部批發價以每公斤1250元登上「菜王」寶座，雨後殘存和復耕的香菜陸續上市，產地批發均價下降320元至350元；香菜生產合作社農民今表示，現貨供應約半個月將陷入青黃不接，香菜恐再漲價。
全台八成五的香菜產自彰化縣大北斗地區，7、8兩月多場強降雨和豪大雨一再損傷香菜，每公斤批發均價800元至850元，特級香菜飛漲到1250元，使用香菜增色添香的肉圓、麵線糊攤販全部停供，到現在都沒恢復。
彰化縣北斗鎮的香菜生產合作社顏姓農民指出，上周香菜產地批發價均價480元，一路走跌，今320元至350元，降價主因有二，一是政府進口香菜平抑台灣香菜價格，進口香菜賣相較好、價格較便宜，其次台灣夏天的香菜都不漂亮，多多少少有黃葉及加上一點水傷，價位又偏高，很多消費者改買進口香菜，合作社香菜銷量從正常上百公斤減至今不到10公斤。
種香菜的陳姓農民表示，雨後被照顧起來的殘存香菜和復耕香菜採收上市，供貨量是損傷嚴重期的一倍以上，所以最近一周香菜價格下跌，今320元至350元，大概可維持半個月，即因採收完畢、第二波復耕香菜來不及長大，就要陷入青黃不接，香菜恐再漲價再漲幅無法確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言