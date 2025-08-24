觀光署印尼推廣 旅遊節目主持人難忘台婚紗攝影浪漫

快訊

中央社／ 台北24日電

交通部觀光署23日在雅加達舉辦台灣觀光展銷會，邀請印尼「羅盤電視台」當家旅遊節目主持人Steffy Ai擔任推廣嘉賓。Steffy說，在西子灣體驗的婚紗攝影最讓她難忘，鼓勵印尼旅客在籌備婚紗攝影的同時，也規劃一趟台灣之旅，感受台灣多元的浪漫魅力。

觀光署22日至24日在雅加達舉辦「台灣觀光展銷會」，與現場民眾分享台灣旅遊觀光資訊，23日邀請「羅盤電視台」（Kompas TV）當家旅遊節目主持人Steffy Ai擔任推廣嘉賓，分享來台浪漫之旅，並推薦她最愛的台灣浪漫景點。

展銷會上也播放Steffy為台灣觀光拍攝的主題影片。影片中，她走遍熱情的南台灣，從墾丁的浪漫民宿，到休閒農場裡與小動物的可愛互動，每一幕都充滿溫馨。Steffy也漫步在金針花海中，讓燦爛的花朵襯托出她的美麗身影。

Steffy表示，台灣一直都是國外情侶與新婚夫妻最嚮往的拍婚紗及蜜月勝地。台灣之旅最令她難忘的，是在西子灣體驗的「台灣婚紗」攝影。

推廣活動中，主辦單位特別提供台灣婚紗體驗，回答問題正確者，可現場體驗台灣婚紗頭紗與捧花，在打卡牆前留下美麗的身影。Steffy並進行有獎徵答，透過「台灣浪漫骰子樂」遊戲向在場民眾送出各項好禮。

