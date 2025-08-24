澎湖觀光新亮點！民航局砸近6億 重新打造七美、望安機場

交通部民用航空局投入新台幣12億元改善離島澎湖縣七美、望安、台東縣綠島及蘭嶼機場。其中，綠島及蘭嶼機場已於五月開工，七美及望安機場則歷經工程流標，預計2026年重新發包，最快可望在2029年12月完工，以嶄新的空運門戶迎接旅客。

七美、望安擁有豐富自然景觀與獨特人文風情，為展現地方魅力，民航局推動「七美、望安機場整體外觀風貌新建及改建工程」，改善機場外觀並提升服務設施，除升級離島機場基礎設施，更是帶動偏遠離島觀光的重要契機。

民航局長何淑萍指出，七美及望安機場航廈新建及改建工程總經費約5.979億元，施工時間855日曆天，以融合在地文化與景觀特色為核心，委由建築師許宗熙團隊，與日本知名建築師團紀彥、以及地景設計師吳書原共同合作。

何淑萍說，七美航空站外觀融入島嶼五處海灣曲線與雙心石滬意象，象徵浪漫與地景之美；望安航空站則以張開雙臂迎向台灣本島的造型，傳達熱情好客的形象，融合地方特色的設計，不僅提升航廈辨識度，也讓旅客從踏上機場的第一刻，就感受到地方特色與文化。

新航廈也將優化旅客服務空間與動線，提升舒適性與便利性。何淑萍說，離島機場是旅客離島進出門戶，也是觀光旅程的起點與終點，良好的設計與服務能加深旅客印象，提高旅客重遊的意願。