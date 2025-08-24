照護糾紛頻傳 護理之家團體籲放寬負責人資格

護理之家護理負責人應由護理人員擔任，但照護糾紛訴訟案頻傳，許多受聘護理負責人非出資申請人，卻須獨自承擔法律風險，相關團體籲放寬為一般成年國民皆可任負責人。

台灣護理之家協會前任理事長周矢綾今天透過文字向媒體表示，許多護理之家護理負責人非出資者，卻獨自承擔法律責任；桃園、南投、新北等地近年護理之家照護糾紛等案例，雖多數護理負責人最終獲判無罪，但冗長訴訟承受精神壓力，甚至有人離職，衝擊機構照護品質。

周矢綾說，修法不會影響護理師開業權，只是希望避免受聘護理人員承擔不應有的法律風險。去年與相關單位協商修法，達成初步共識；草案獲立法院三黨、17位立委連署支持，但送入立法院前，遭護理師護士公會全聯會及衛福部反對。若主管機關持續無視，不排除發起抗議。

衛福部護理及健康照護司回應，台灣護理之家協會提出修正「護理人員法」，護理之家負責人資格由護理人員放寬至一般成年國民皆可擔任；去年8月8日曾開會討論，要求協會再提修正版本，且需與護理團體取得修法共識。協會卻在同年9月11日來函表態不依結論辦理，形同自行背棄會議。

照護司表示，投資人與護理之家負責人間在聘任、繼承及契約爭議上，常引發民、刑事訴訟困擾，建議可比照診所等獨立型私立醫療機構，訂立合約指引，作為解決方案；針對涉訟風險憂慮，衛福部將與護理團體合作，提升護理人員經營護理之家的能力，加強法治觀念與經營知識。

護理之家以照顧有護理技能照護需求的病人為主，是依據護理人員法設立，為護理專業而特許醫事機構，因涉及醫事機構專業照護品質與民眾權益，法制體例、制度設計與規劃，和全國各類醫事機構一致，機構負責人須具該專業領域專門職業技術人員資格。

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天發出聲明表示，理解護理之家制度問題所在，但護理人員和醫師等醫事人員一樣，依法可以擔任機構負責人，這是保障專業地位和公平的重要制度；若貿然修法，可能導致責任歸屬混亂。

護理師護士公會全聯會建議，主管機關盡快訂定護理機構法人管理辦法，包括護理財團法人與社團法人，清楚劃分經營者與專業管理者責任，也要引進公平競爭原則，防止壟斷和惡性競爭情況發生；同時提醒護理人員，勿隨便出借執照或掛名，以免淪為代罪羔羊。