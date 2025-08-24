豬價居高不下！農業部11月推新制豬隻死亡保險制度 降低養豬風險

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

價從端午過後一直居高不下，歷來少見，主因正是供應減少。農業部自11月1日起，正式推動新制豬隻死亡保險制度，將運輸死亡保險由自願性投保，納入現行豬隻死亡保險保單，養豬農民僅需支付豬隻死亡保險之保費，保險範圍即可涵蓋豬隻於場內及運輸至肉品市場拍賣前或直接供應運抵屠宰場因故死亡之風險。

農業部呼籲，農民可於本年9月起，向基層農會投保新制保單。新制保費與理賠金額，以及政府保費補助與加額理賠均維持不變，透過新制保險制度降低農民經營風險及防範斃死豬不當流用，並提升國產豬肉衛生安全及促進產業轉型升級。

農業部自2021年5月1日起推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保費補助與理賠額度，鼓勵豬農妥善處理斃死豬隻，提升國產豬肉消費信心。鑒於豬隻死亡保險（強制型）及運輸死亡保險（自願型）兩者之保期、理賠金額及保單受理單位與程序有所不同，且考量運輸死亡保險投保覆蓋率相對不高，為簡化保險作業程序，擴大保險理賠範圍，該部爰規劃兩項保險整併措施，以精進豬隻死亡保險制度。

農業部指出，新制豬隻死亡保險制度將運輸死亡保險納入強制豬隻死亡保險之範疇，亦即豬隻自畜牧場內運輸至肉品市場拍賣或直接供應運抵屠宰場，在豬隻所有權移轉前如因故死亡，均屬死亡理賠之範圍，並自本年11月1日起，正式實施新制豬隻死亡保險制度。農民可於本年9月起，向基層農會投保新制保單。

農業部補充說明，依據新制保險制度，農民僅需支付豬隻死亡保險之保費，保障範圍即可涵蓋養豬場場內飼養及場外運輸因故死亡之風險。農業部部強調，新制保費與理賠金額，以及政府之補助，均維持不變，飼養豬隻500頭以下之保費由政府全額補助，501頭以上補助5至8成，同時豬隻死亡理賠金額也維持50公斤以上每頭理賠1,800元，40至50公斤每頭理賠750元。此舉旨在穩定豬農收益、營造安心從農環境，並防杜斃死豬非法流用。

