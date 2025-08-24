菜價偏高帶動雞蛋消費 本周蛋價再漲2元

先前丹娜絲颱風造成蛋雞大量死亡，蛋價接連上漲。台北市蛋商公會今宣布蛋價再漲2元，每台斤批發價將由44元漲至46元，產地價則由34.5元漲至36.5元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，近期雞蛋產量雖然減少，但因先前颱風造成菜價偏高，使得民眾進而將消費力轉往雞蛋，因此今天開會決議調漲2元，每台斤批發價明起漲至46元，產地價則在周三起調漲至36.5元。

由於蛋農不滿蛋商公會凍漲，中華民國養雞協會上月底宣布，要拿回產地價的報價權，比照現行白肉雞、土雞報價模式，由養雞協會對外報雞蛋產地價格，全國養雞協會也已在7月底成立蛋價督導委員會。

原訂8月13日就要由全國養雞協會自報產地價，但受到後續的楊柳颱風影響，因此改至明天8月25日開會，並於9月1日起開始產地報價。農業部則對此表示，只要雙方有共識都予以尊重。