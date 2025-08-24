聽新聞
15縣市防高溫 新北三峽38.8度
交通部中央氣象署今天下午持續發布高溫資訊，大台北等15縣市亮高溫燈號，其中雙北已出現攝氏38度以上高溫，以新北市三峽區攝氏38.8度、台北市內湖區38.1度最為顯著。
氣象署更新高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、桃園市、苗栗縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。
根據氣象署網站，下午新北市三峽區、五股區分別出現38.8度、38度高溫，台北市內湖區38.1度、士林區37.9度。
其他縣市部分，桃園市桃園區及台南市玉井區皆為36.9度、彰化縣田尾鄉36.7度、雲林縣斗南鎮36.3度、屏東縣內埔鄉36.1度、嘉義市東區36度。
