網購紙箱堆滿家？營養師曝暗藏風險：長期堆放恐致癌

聯合新聞網／ 綜合報導
網路購物常會使用紙箱包裝，避免運送時內容物受損。示意圖／ingimage
資深藝人沈玉琳驚傳罹患白血病（俗稱血癌），引起社會關注。對此，營養師黃品瑄提醒，生活中許多看似不起眼的紙箱，若品質不良，可能潛藏健康危機，長期接觸甚至會增加罹癌風險。

黃品瑄在臉書粉專指出，不少家庭習慣囤積紙箱，認為只是佔空間、積灰塵，但事實上，部分劣質紙箱可能含有甲醛、苯等一級致癌物。她透露，過去就有母女因家中堆滿劣質紙箱，長期吸入揮發氣體，最終雙雙罹患白血病。

她解釋，部分紙箱在製作過程中可能使用含甲醛的膠水或油墨，遇上高溫時更容易釋放毒性氣體；若吸入，會刺激呼吸道、損害免疫系統，皮膚接觸則可能出現紅腫、發癢，嚴重者甚至與鼻咽癌、白血病相關。

世界衛生組織早已將甲醛、苯列為一級致癌物，黃品瑄提醒，這些物質不只存在於家具或油漆，紙箱同樣可能成為來源。由於一般民眾難以辨識紙箱的來源與材質，她建議最簡單的方式是避免囤積，並定期清理家中環境、保持室內通風，若需暫放紙箱，也應避免高溫環境，以降低風險。

