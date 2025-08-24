25歲妙齡女腳指甲剪太深惹禍 急性甲溝炎痛到走不動

指甲，儘管薄薄一片外觀不起眼，卻是保護手腳減少細菌入侵的第一道防線。台南一名25歲的小淳（化名）習慣將指甲兩側剪得很短，平時喜愛穿前端很緊的高跟鞋，某次出門不慎踢到大拇指，導致指甲嵌入肉縫引發急性甲溝炎，一度痛到無法走路，經緊急治療2周才明顯改善。

奇美醫院皮膚科暨醫學美容中心主治醫師王羽安表示，甲溝炎是門診最常見的指甲疾病之一，而急性甲溝炎常因外傷、過度修剪指甲或咬指甲引起，嚴重時會在甲溝處形成肉芽組織，在一些神經功能退化的人，像是嚴重糖尿病病人等，應特別注意末梢的保護。

王羽安說明，急性甲溝炎治療以外用或口服的抗生素為主，必要時合併局部清創引流，在治療期間須減少碰水，以免加重感染或發炎，但最重要的治療其實是預防，在指甲未發炎的時候，修剪指甲常常是大家容易忽略的地方。

25歲的小淳因不慎踢到腳部大拇趾，邊緣指甲深深嵌入肉縫中且紅腫滲血，「走路時甚至像被針扎一樣」，讓她痛得直冒冷汗，隔天指甲下更冒出大片的膿皰，急忙到醫院就醫，經診斷為急性甲溝炎後，執行局部清創引流，搭配口服抗生素消炎藥，治療2周腫脹才明顯改善。

王羽安建議，剪指甲時應從甲板中間往邊緣剪，且兩側不宜修剪過度，以防甲板往前推進的時候，重複嵌入旁邊的甲摺；若甲摺組織已開始腫脹疼痛，可用紙膠帶將甲摺拉開，減少甲板及甲摺的接觸，並盡量穿著寬鬆的鞋襪，同時減少上坡或劇烈運動等會過度使用大拇趾活動。