癌藥基金編不夠？健保署：115年近80億元可用

外傳百億癌藥基金編不夠，患者恐等不到藥。健保署再度聲明，新預算會疊加前1年未用完部分，今年剩餘預算加上115年編列50億元預算，約近80億元預算可供癌症新藥收載。

行政院會21日通過115年度總預算案，歲入編列新台幣2兆8623億元、歲出編列3兆350億元，其中癌症新藥暫時性支付專款明年度編列50億元，連同今年度50億元，合共挹注100億元；面對外界質疑癌藥基金編不夠，衛生福利部中央健康保險署長石崇良22日第一時間就親上火線澄清。

石崇良當時表示，癌症新藥暫時性支付初期執行較少，預估年底僅用掉一半；癌症新藥暫時性支付專款為基金性質，與公務預算不同，若未使用完畢，可以不用繳回。隨癌症新藥使用人數增加，支出將逐步成長，未來新藥回歸常規給付後，基金預計穩定維持百億元規模運作。

健保署今天第2度回應表示，以實況而言，今年編有50億元癌症新藥暫時性支付預算，全年預估約支用20億元，剩餘預算會留在癌藥基金，加上明年編列50億元預算，合計預估約有70億元至80億元預算，可供未來癌症新藥的收載；新預算會疊加前1年未用完部分，逐步累積達百億元。

健保署重申，今年2月25日公告癌症新藥暫時性支付專款作業原則，以利相關單位依循。暫時性支付期間，經蒐集相關資料後，再提報藥品共同擬訂會議，決定是否納入常規健保給付，搭配前瞻式預算機制，編列足夠總額新藥預算，提升癌症新藥可及性及減輕民眾癌症治療負擔。

此外，健保署表示，健保癌症新藥收載前，均會透過醫療科技評估及專家會議，接軌國際指引，積極議價為癌症新藥基金看緊荷包每1分錢，今年編有50億元癌症新藥暫時性支付預算，加上明年持續編列50億元預算，累積將挹注百億元預算，健保將持續努力逐步到位百億規模。