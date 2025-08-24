孤獨比慢性病還可怕！致死風險相當「日抽15根菸」

孤獨已被認定是一種公共衛生流行病，包括衍生心血管疾病、增加中風風險，美國國家衛生研究院老年研究所（NIA）研究結果顯示，孤獨對人體的傷害等同於一天抽15根菸，不要忽視社交孤立可能帶來的危害。台灣已邁入超高齡社會，「獨居」已然成為趨勢，該怎麼活得久、也要活得好？

天主教單國璽基金會與國際佛光會中華總會共同舉辦「獨處不孤獨」論壇，從心理、醫療、宗教與社會政策等面向關心高齡孤獨議題。台大心理學系副教授張玉玲表示，老了最大的隱憂是伴隨老化出現的各種疾病，包括心理健康失落的孤寂感，應強化社區互助網絡、發展創新長照服務，銜接住快速增加的老年人口。

根據內政部統計，台灣65歲以上人口已逾20%，其中獨居長者人數更逼近百萬，且持續快速攀升。衛福部111年老人生活狀況調查顯示，約有三分之一長者選擇獨居或僅與配偶同住，不少人經常感覺沒有伴、覺得自己被遺忘，或感到與人疏離，顯示高齡者的孤立與孤獨問題不容忽視。

張玉玲指出，所謂獨處或社交孤立，在客觀上是缺乏與他人的社交接觸與互動。從生理健康來看，孤獨感可能引發自律神經系統失調，導致交感神經過度活躍，進而引起心悸、失眠、焦慮等症狀，長期下來會增加中風、心肌梗塞風險。另外，孤獨可能導致憂鬱症，而憂鬱症也可能加劇孤獨感，相互影響形成惡性循環。

內政部統計，到2023年底為止，獨老比率為15.6%，推估至少有67萬人，若加上「老老照顧」者可能近百萬。衛福部社家署副署長張美美表示，因應高齡化社會的需求，政府正積極推動多項公共政策，特別是針對獨居長者，建構一個安全、健康且有尊嚴的生活環境，希望強化獨居長者關懷網絡。

張美美指出，全台已設立超過五千個社區照顧關懷據點，鼓勵長者走出家門，參與社會。據點提供共餐、健康促進活動，並開設數位學習、運動等多元課程。針對較弱勢的獨居長者，另提供「緊急救援系統」的裝設補助，這套系統設有24小時監控中心，長者在家中若發生跌倒等緊急狀況，只要按下按鈕，就能即時通報，獲得救援。

除了生理上的照顧，張美美強調，政府也相當重視長者的身心靈健康。透過與宗教團體及民間組織合作，提供心靈上的關懷與支持，尤其老後的「安寧善終」，也是國家重要的政策方向。推動安寧緩和醫療，能讓長者在生命的最後階段能有尊嚴地走完人生旅程，善終安心說再見。