德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

南美洲南端德雷克海峽於台灣時間本月22日上午10時16分發生規模7.5地震，我國中央氣象署也在21分鐘後發布第一報海嘯消息。前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋指出，德雷克海峽地震增多，造成拉森C冰棚崩解，導致海水面上漲，對台灣有直接影響，低窪地區尤其南部沿海恐面臨淹水風險。

郭鎧紋統計，今年截至8月23日全球規模6以上地震共92個，光是8月23日全球規模5有7個，而薩爾瓦多近海於23日發生規模6地震、台灣花蓮秀林鄉於23日凌晨1時37分發生規模3.7地震。

郭鎧紋指出，近期發現冰川與火山、地震關係密切，厚重的冰蓋如同一個蓋子，抑制地下岩漿活動。當冰蓋融化，地殼就會上升，進而引發地震，地表壓力減輕，岩漿庫中的岩漿及氣體就會膨脹，導致火山爆發。

另外，冰蓋融化也可能改變岩漿的成分，像是增加揮發性物質含量，使得火山噴發更具爆炸性，而火山噴發會釋放溫室氣體，加速氣候變遷，進一步導致冰蓋融化，形成一個鐵三角惡性「冰火回饋循環」。

他進一步表示，約15萬年前，全球氣候溫暖，海平面與今日相當，為「最後間冰期」（LastInterglal）。之後全球氣候變冷，兩極及高山冰層逐漸變厚，海平面呈波浪狀下降，於2萬2000年至1萬8000年前氣溫降至最低，兩極及高山冰蓋、冰川、冰棚發展至最大範圍，稱之為「末次冰盛期」，海平面比今日低約130公尺，當時台灣海峽露出海平面，華南的動物可直接跑到台灣。

郭鎧紋說，2萬至7萬年前氣溫變暖，海平面上升約130公尺，平均每年上升約1公分；7000年前至西元1880年，海平面上升約5公尺，平均每年上升約0.07公分；西元1880年至2000年海平面上升约20公分，平均每年上升約0.16公分，上升速率比之前增加超過1倍，可能是全球快速暖化，兩極冰川崩解所造成。

郭鎧紋指出，尤其南極半島拉森A冰棚已於1995年1月崩解消失，拉森B冰棚則於2008年崩解，拉森C冰棚在可預見的未來內，也會崩解消失，而南極半島冰棚崩解可能與該區域地震變多有關。

郭鎧紋表示，拉森A冰棚、拉森B冰棚崩解造成德雷克海峽地震增加，其影響將造成拉森C冰棚崩解，全球冰量減少、海水面上漲，對台灣有直接影響，低窪地區尤其是南部沿海恐面臨淹水風險。

郭鎧紋解釋，拉森冰棚（Larsen Ice Shelf）是位於南極半島邊緣、威德爾海西北方的冰棚，從南極半島東岸的渴望角延伸至赫斯特島南方。拉森冰棚可再被細分為3塊不同的冰棚區域，從北到南依序為拉森A、拉森B、拉森C。

其中拉森A面積最小，且已於1995年1月崩解消失，拉森B則於2008年崩解；拉森C在2008年趨於穩定，但科學家預測，以當地的暖化速率來看，在可預見的未來內，拉森C也會崩解消失。

郭鎧紋提及，按照過去的標準來看，近年來的拉森冰棚崩解事件是不尋常的，通常情況下，冰棚是以冰山崩裂及冰棚的上下表面融化而失去質量。

從1940年起，每10年上升約0.5°C，科學家從南極環形風的加強得知，當地氣候變暖的原因是由於人為全球暖化，因此，崩解事件被認為是由於南極半島氣候變暖所造成。