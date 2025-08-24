研究指精子佳壽命多2.7年 無糖飲守護性福

快訊

中央社／ 台北24日電

國外研究指精子品質佳者，平均壽命多2.7年；醫師建議地中海飲食護精，而罐裝無糖飲免貨物稅三讀通過，無糖飲有助按下變胖暫停鍵，控制糖分還是男性泌尿健康守護術。

丹麥近期公布1項大型研究結果，研究對象超過7.8萬名男性、追蹤長達50年，發現精液品質與壽命有高度相關，其中總活動精子數最高組的男性，平均壽命比最低組多了約2.7年，精液品質越好的男性壽命越長。

開業生殖中心醫師林時羽近期透過新聞稿分析這項研究，他說，精子品質往往是男性健康狀態的縮影，飲食習慣、生活習慣、減塑避毒及減少壓力等改變，不僅能幫助改善精子品質，也能提升男性的生活與健康品質。

林時羽認為，地中海飲食是好選擇，建議多攝取深海魚、堅果、全穀物、蔬菜水果，少油炸與加工食品，減少使用塑膠容器，避免環境荷爾蒙干擾；長期壓力也會造成荷爾蒙失衡，影響睾固酮與精子生成，一定要戒菸、減少酒精、避免熬夜，保持規律運動。

很多人不知道降低糖分飲食，不只是預防肥胖，更是男性「下半身」守護神，開業泌尿科醫師呂謹亨分享，他平常無論咖啡、手搖飲、超商飲料都選無糖；現代男性常因飲食過甜，導致肥胖、代謝症候群，進而影響泌尿與性功能。

選擇無糖飲料、低糖飲食，不只幫助控制體重，還能守護男性的攝護腺與性功能，呂謹亨說，文獻顯示，高糖飲食與代謝症候群有關，代謝症候群會增加攝護腺肥大風險，只要少糖飲食，就能減少攝護腺肥大的可能。

另外，高血糖還會損害血管內皮功能，影響陰莖血流，導致勃起功能障礙，增加細菌與念珠菌感染的風險，引發包皮發炎；呂謹亨表示，根據診間觀察，成年割包皮患者大部分是因血糖過高造成，控制糖分才能減少感染機會，改善勃起功能。

呂謹亨給男性的行動建議是選擇「無糖茶、黑咖啡、氣泡水」，取代含糖飲料。他進一步提到，除了改喝無糖飲料作為給自己最好的禮物，同時要多吃蔬菜、水果，避免加工糖，搭配運動，維持理想體重。

