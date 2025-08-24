中元中秋採購免拿現金 雙北9大市場用悠遊付最高10%回饋
中元普渡與中秋佳節將至，家家戶戶採買拜拜供品與團圓食材的需求大增，市場採購旺季也同步開跑。悠遊卡公司特別攜手雙北市9大知名傳統市場，自即日起至10月6日推出「悠遊付來迺菜市場」優惠活動，祭出最高10%回饋金，讓民眾採買更划算。
此次參與活動的市場包含臺北市南門市場、成功市場、士東市場、北投市場、東三水街市場、新富市場、新富町文化市場，以及新北市的五股市場、泰山市場。民眾只要於活動期間，在上述市場的指定店家使用「悠遊付」消費，單筆滿200元即可享7%回饋，每人回饋上限200元，全活動回饋總額上限50萬元，數量有限，送完為止。若再疊加「悠遊付月級挑戰」回饋3%，回饋最高可達10%，省錢效果超有感。
除了市場購物回饋，悠遊付「邀好友賺獎金」加碼活動持續進行中，活動時間至9月30日止。會員只要成功邀請朋友註冊悠遊付，並於註冊時輸入推薦人的專屬推薦碼，雙方皆可獲得1張50元現金回饋券，可於上述9大市場直接使用。推薦人可累積獲得最高4,500元獎金，邀請越多賺越多。
