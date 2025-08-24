觀光署長陳玉秀專訪4／旅宿缺工6600人 陳玉秀：開發多元勞動力

根據觀光署統計，旅宿缺工推估6600人。觀光署長陳玉秀坦言，希望引進外籍中階技術人力來填補，但這要尊重勞動部的決策，觀光署同時也會開發多元勞動力。

觀光署官方最近統計，旅宿業持續缺工，人數來達6600人，尤其缺乏房務清潔人員，這是新任觀光署長陳玉秀必須要面對的挑戰之一。

台灣今年進入超高齡社會，陳玉秀接受中央社專訪時認為，現在不只旅宿業缺工，各行各業都在缺工，政策一定優先保障國人就業和薪資，除非是國人不願意從事，才會選擇外籍中階技術人力，這也是觀光署想要爭取的人力資源。

陳玉秀說，目前已和勞動部討論，勞動部充分瞭解觀光業界的需要，只是勞動部必須從不同產業的人力需求去思考整體平衡，因此觀光署尊重勞動部的政策決定。

在此情況下，開發多元勞動力成為觀光署優先項目，陳玉秀表示，觀光署有實習生計畫，邀請國外學生來台學習後，留在台灣觀光產業，另一方面是使用科技協助，例如旅宿入住與退房都採用自助報到機等。

除此之外，陳玉秀也認為，業者可以檢視並重新設計服務流程，吸引中高齡的退休勞工回流勞動市場。

針對旅宿的房務與清潔人力嚴重短缺，陳玉秀表示，房務整理是旅宿職涯的一個階段，可以了解旅客停留在飯店的生活習慣，如果旅宿從業人員從第一線做起，更能掌握旅客的需求跟反饋。

陳玉秀表示，未來希望邀請飯店老闆來到第一線，親身了解服務流程可改進之處，也許有時兩個人的工作可以一個人勝任，或者有些工作換個方式就不會造成重工或多工，這突顯出改善服務設計流程非常重要。