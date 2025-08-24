快訊

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

觀光署長陳玉秀專訪4／旅宿缺工6600人 陳玉秀：開發多元勞動力

中央社／ 台北24日電

根據觀光署統計，旅宿缺工推估6600人。觀光署長陳玉秀坦言，希望引進外籍中階技術人力來填補，但這要尊重勞動部的決策，觀光署同時也會開發多元勞動力。

觀光署官方最近統計，旅宿業持續缺工，人數來達6600人，尤其缺乏房務清潔人員，這是新任觀光署長陳玉秀必須要面對的挑戰之一。

台灣今年進入超高齡社會，陳玉秀接受中央社專訪時認為，現在不只旅宿業缺工，各行各業都在缺工，政策一定優先保障國人就業和薪資，除非是國人不願意從事，才會選擇外籍中階技術人力，這也是觀光署想要爭取的人力資源。

陳玉秀說，目前已和勞動部討論，勞動部充分瞭解觀光業界的需要，只是勞動部必須從不同產業的人力需求去思考整體平衡，因此觀光署尊重勞動部的政策決定。

在此情況下，開發多元勞動力成為觀光署優先項目，陳玉秀表示，觀光署有實習生計畫，邀請國外學生來台學習後，留在台灣觀光產業，另一方面是使用科技協助，例如旅宿入住與退房都採用自助報到機等。

除此之外，陳玉秀也認為，業者可以檢視並重新設計服務流程，吸引中高齡的退休勞工回流勞動市場。

針對旅宿的房務與清潔人力嚴重短缺，陳玉秀表示，房務整理是旅宿職涯的一個階段，可以了解旅客停留在飯店的生活習慣，如果旅宿從業人員從第一線做起，更能掌握旅客的需求跟反饋。

陳玉秀表示，未來希望邀請飯店老闆來到第一線，親身了解服務流程可改進之處，也許有時兩個人的工作可以一個人勝任，或者有些工作換個方式就不會造成重工或多工，這突顯出改善服務設計流程非常重要。

觀光署 陳玉秀 勞動部

延伸閱讀

出遊注意！觀光署公布最新旅行社黑名單 12家遭廢撤照

「來台灣喝一杯」 觀光署端台灣擂茶、手搖飲赴日本東北搶客

首度備詢！國際客千萬目標達得到？觀光署長陳玉秀：900萬沒問題

松菸前總監當觀光署長 如何救國旅？陳玉秀：給自己的KPI「兩方面下手」

相關新聞

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

南美洲南端德雷克海峽於台灣時間本月22日上午10時16分發生規模7.5地震，我國中央氣象署也在21分鐘後發布第一報海嘯消...

桃園台七線33K大坍方中斷搶修3天 今早全面開放通車

桃園市復興區台七線33公里榮華橋附近本月21日邊坡落石大坍方，雙向中斷無法通行，掉落巨大岩石阻道碎石搶修不易，最後2顆巨...

加油趁今天！明日凌晨零時起汽柴油價格各調漲0.1元及0.4元

台灣中油公司自明（25）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元...

大老闆全身尿味、膚色黯沉 醫生驚「這食物」吃太多：腎功能嚴重惡化

腎臟健康與日常飲食息息相關，腎臟科醫師洪永祥在《健康晚點名》節目中分享真實案例指出，一名身家雄厚的大老闆本身患有糖尿病與高血壓，平日固定回診追蹤腎功能，某次回診時卻渾身散發出阿摩尼亞味，膚色黯沉、疲憊無力，顯示腎功能已出現嚴重惡化。

浴室裡最髒的不是馬桶？ 資深清潔員曝「它」是細菌溫床：害我常乾嘔

一位擁有15年清潔經驗的專業打掃員近日提醒，牙刷杯內部常因潮濕與黑暗環境，成為細菌滋生溫床，不僅氣味惡臭，清理時甚至會令人反胃，清潔員也建議民眾應避免將牙刷直接放入杯中，改以吊掛方式自然滴乾，才能遠離衛生危機。

孤獨比慢性病還可怕！致死風險相當「日抽15根菸」

孤獨已被認定是一種公共衛生流行病，包括衍生心血管疾病、增加中風風險，美國國家衛生研究院老年研究所（NIA）研究結果顯示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。