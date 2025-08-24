觀光署長陳玉秀專訪3／鼓勵平日國旅 觀光署115年擬推獎勵措施

快訊

中央社／ 台北24日電

國民旅遊平日與假日的旅遊人次差距懸殊，觀光署長陳玉秀指出，預計明年將推出獎勵措施，鼓勵民眾在平日出遊，期望增加平日旅客後，可改善旅宿房價過高的問題。

陳玉秀接受中央社專訪時表示，台灣旅宿分成三大塊，觀光飯店相對住房價格高、平均每晚約新台幣5000元以上，再來是一般旅館約3000、4000元，一般民宿平均約2000元左右。她提到，有調查研究顯示，「住房率與定價差不多」，讓她覺得很有趣。

她說，各價位旅宿之中，以觀光飯店住房率最高，而民宿房價若約2000元，住房率約2至3成；這代表台灣人不是不願意多付錢，而是可能覺得CP值不夠高，換言之服務品質未能讓旅客滿意。

「旅宿業通常不太進行場調查，但要調查，才能修正服務。」陳玉秀指出，大型的觀光飯店會有相關調查，也會重視旅客的滿意度，中小型業者可能比較缺乏。

然而，台灣旅宿房價及服務品質常遭詬病，日前新北市瑞芳區就發生民眾反映預訂民宿後，突遭撤單及哄抬價格事件。

不過陳玉秀認為，旅宿惡意漲價多是個案，「不能把個案當成通案」，台灣旅宿平均房價每晚約3500元左右，不算太貴，會讓旅客覺得價格太高，主要是旅客出遊太過集中在假日，導致價格都會以原價計算。

陳玉秀透露，為了分流旅客，明年將推出獎勵平日出遊計畫，希望觀光業者配合，也邀請飯店、旅宿業者同步加碼，至於細節還在規劃當中。

陳玉秀認為，旅宿可以成為重要的資訊交換站，這個城市有什麼重要活動，飯店及旅宿都應該要掌握，並且要主動推薦的秘境景點，才能跟旅客建立更密切的關係，提供好的服務內容，共同接待國際旅客。

另一方面，不同於國旅集中於假日，國際旅客來台以平日為主，可是台灣各場館的休館日都在週一，讓國際旅客無處可去。陳玉秀指出，對於故宮、國家鐵道博物館等重點展館，將來會協商盡量避免同時週一休館，讓國際旅客週一有地方可以去。

