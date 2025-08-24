觀光署長陳玉秀專訪2／促進國際旅客帶客回訪 陳玉秀擬祭獎勵措施

為了提高來台旅客的回訪率及拓展新客源，觀光署長陳玉秀說，明年規劃推出獎勵重遊旅客及攜客來台的措施，並將直接給予旅客獎勵。

除了招攬外籍旅客首次來台觀光外，重遊客也將是未來觀光署要積極掌握的重點市場，根據觀光署調查，113年來台旅客再訪率為53.67%，相較112年的52.33%增加 1.34個百分點。

觀光署長陳玉秀接受中央社專訪時指出，預計明年將規劃推出重遊客的獎勵措施，而且不只希望旅客回訪，還可以攜帶朋友同行，這項措施是直接獎勵旅客，「能帶新的客人來台，可以獲得獎勵。」

陳玉秀指出，這種方法在民間很普遍，例如推薦別人去某地方就可享受優惠，把這種模式應用於觀光行銷，可以更精準掌握誰來台灣，某種程度來說就是獎勵旅遊的概念，相關細節仍在規劃當中。

陳玉秀希望讓更多人參與，公民協力推動觀光，例如台灣有很多品牌行銷國際，仍然很多人不知道那是台灣品牌，因此要強調民間合作，深化國際連結，未來也會更積極參與國際組織，讓國外知道台灣做得這麼好。

至於陸客來台，陳玉秀重申，這涉及國家政策，觀光署只是執行單位之一，一切依法辦理。她強調，如果台灣民眾赴中國參訪或交流團體有安全疑慮，觀光署要以保障旅客安全為優先考量。

陳玉秀強調，對於招攬陸客來台，觀光署的態度向來都是做好準備，已經向中國拋出橄欖枝，目前北京、上海仍有駐點，希望中國可以伸出友誼之手。