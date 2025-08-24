觀光署長陳玉秀專訪1／務實的浪漫主義者 陳玉秀要導入民間合作

陳玉秀是首名來自業界的觀光署長，她認為自己是務實的浪漫主義者，政策上將不會太大改變，而是修正與優化，導入公部門與民間合作，讓超商化身外籍旅客的觀光情報站。

陳玉秀曾任職台北市電腦商業同業公會，轉換跑道後，歷任台北市文化基金會管理部總監、月眉國際開發公司（麗寶樂園）特助與發言人、台北市文化基金會松山文創園區總監等，文創與觀光業界經驗豐富。

觀光署長一直是陳玉秀從來沒想過的職位，當接到邀請（出任觀光署長）時，「球來就打」，她笑說，一開始的確有點抗拒，既然來了，老天爺開啟了另一個學習的機會，接受了就不要再多想，全力以赴。

談到上任2個月的感想，陳玉秀在中央社專訪時說，以前在民間的時候，只要願意做，花時間去做就可以了；到了公部門的觀光署，要把她認為可以推動的方式轉為政策，她還在轉換當中，需要觀光署員工的幫忙。

陳玉秀希望借助過去在松菸（松山文創園）的經驗，讓觀光、文化進行連結。她說，觀光署的政策已經底定，不適合過多搖擺，她將會注重政策的修正和優化，包含4大重點工作，即「全球引客」、「觀光亮點100及雙年曆」、「推動主題旅遊」、「發展智慧景區」。

她舉例，歐美市場要積極開發，可是歐美客對台灣並不熟悉，這需要一點時間發酵；在主題旅遊方面，可以配合台北國際電腦展（(COMPUTEX），讓參展人、買主等國外商務客順道城市旅遊，以後再來台灣當旅人。

她也提到，有外國人特地來台灣登山，台灣3000公尺以上的高山有258或268座，或可規劃台灣版「北回歸線朝聖之路」主題旅遊，換個視角走讀台灣。還有尋找台日同名的32個火車站，推動日本學生修學旅行來台灣等。

在海邊長大的陳玉秀說，自己像是務實的浪漫主義者，以前個性比較浪漫，到台北工作後慢慢才變得務實，卻沒有失去理想性。

因此談台灣觀光內涵深度時，她強調「台灣觀光文化豐富」；然而，「台灣人長期以來都是先向外看」，容易看到不同國家的樣貌，實際上不認識台灣，卻以為自己認識台灣，又太喜歡去模仿別人。

陳玉秀以自己為例，澎湖是她的老家，高中畢業離開澎湖後，才知道原來澎湖的歷史比台灣本島更悠久，但是澎湖的觀光卻從來不談文化歷史。

要解決這種困境，陳玉秀表示，觀光產業是眾人的事，如果可以讓公部門和民間合作，就可以讓更多旅客知道台灣，因此她計畫跟超商合作，讓每一家超商都化身為觀光情報站。

許多外國旅客常分享他們在台灣的超商體驗，陳玉秀說，超商對外籍旅客來說是種安全感，如果可以把觀光資源資訊整合進超商，不僅補足公部門晚間不營業的缺口，讓旅客隨時掌握周邊旅遊資訊，還能配合國際推廣，把台灣觀光資訊帶向海外。

發展台灣觀光，陳玉秀說，堅持三大價值主張始終不變，包含：提升台灣人對土地價值的認同，要讓更多人從旅行看見台灣文化底蘊與自然資源；促進產業轉型及經濟活動，帶動觀光產業升級，推動跨域合作與創新發展；強化台灣在國際上的觀光形象，透過品牌行銷與國際合作，讓台灣的獨特風貌被更多旅客認識與喜愛。

陳玉秀指出，雖然未來實際推出的方案會隨情勢與需求有所調整，但核心方向將不會偏離。