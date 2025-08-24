加油趁今天！明日凌晨零時起汽柴油價格各調漲0.1元及0.4元

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油公司宣布明（25）日凌晨零時起，汽、柴油價格各調漲0.1元及0.4元。圖／聯合報系資料照片
台灣中油公司自明（25）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升26.2元。

台灣中油表示，本周受美國能源資訊管理局(EIA)公布美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.5元及0.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收0.4元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至7月底止，台灣中油共吸收約53.89億元。

