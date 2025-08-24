大老闆全身尿味、膚色黯沉 醫生驚「這食物」吃太多：腎功能嚴重惡化

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名身家雄厚的大老闆本身患有糖尿病與高血壓，某天突散發出阿摩尼亞味，膚色黯沉、疲憊無力，才發現腎功能出現嚴重惡化。圖／AI生成
腎臟健康與日常飲食息息相關，腎臟科醫師洪永祥在《健康晚點名》節目中分享真實案例指出，一名身家雄厚的大老闆本身患有糖尿病高血壓，平日固定回診追蹤腎功能，某次回診時卻渾身散發出阿摩尼亞味，膚色黯沉、疲憊無力，顯示腎功能已出現嚴重惡化。

洪永祥表示，當身體尿毒累積過多，會透過呼吸與皮膚散發異味，貧血也會讓皮膚呈現灰色調，由於病患生活規律，作息無異狀，也未出現感染，醫師進一步追問後才發現，他每天都吃烏魚子搭配紅酒，這種高磷、高鹽且膽固醇含量驚人的食物，長期攝取下來讓腎臟不堪負荷，加速惡化。

洪永祥強調，長期處於高鈉狀態是導致台灣慢性腎病、進一步洗腎的關鍵原因之一，大眾常警覺於重鹹食物，卻往往忽略那些「吃起來不鹹但其實鈉含量爆表」的選項，他點名以下8種常見高鈉陷阱食物，包括：吐司、起司、檸檬夾心餅乾、凱薩沙拉醬、運動飲料、酸梅湯與楊桃汁、關東煮湯汁、涼麵。

洪永祥提醒，一旦出現眼皮浮腫、鞋襪變緊、頻尿或喝水頻繁，甚至頭痛、疲勞、腦霧、情緒起伏與失眠等狀況，就可能是高鈉造成的體內負擔警訊，應及早就醫檢查。

