浴室裡最髒的不是馬桶？ 資深清潔員曝「它」是細菌溫床：害我常乾嘔

一位擁有15年清潔經驗的專業打掃員近日提醒，牙刷杯內部常因潮濕與黑暗環境，成為細菌滋生溫床，不僅氣味惡臭，清理時甚至會令人反胃，清潔員建議民眾應避免將牙刷直接放入杯中，改以吊掛方式自然滴乾，才能遠離衛生危機。

根據《每日郵報》報導，這名擁有15年經驗的清潔員坦言，牙刷杯是自己最不想碰的浴室物品之一，許多家庭的牙刷杯內部氣味難聞，讓他在打掃時乾嘔，足見細菌積累之嚴重。

他指出，牙刷在刷牙後仍會殘留口腔中的細菌與水分，若直接插入杯中，滴落的水珠會積存在杯底，進一步提供濕熱環境讓細菌不斷繁殖，因此自己從來不用牙刷杯，未來也不打算用。

這位清潔員建議，最衛生的做法是將牙刷懸掛起來，讓水自然滴乾並保持通風，有助抑制細菌滋長，若民眾仍偏好使用牙刷杯，也應定期清潔、徹底消毒。

他提醒，單純在杯底倒入小蘇打或漂白水並無太大效果，正確作法是使用刷毛刷具，搭配適量清潔劑或消毒劑，將杯底與內壁刷洗乾淨，才能真正去除黴菌與細菌殘留。

此外，營養功能醫學醫師劉博仁也曾提醒，牙刷若擺放位置太靠近馬桶，可能面臨更高的細菌污染風險。他引述研究指出，沖水時若未將馬桶蓋蓋上，排泄物中的細菌會以氣溶膠形式飄散至空氣中，進而附著在附近的牙刷上，增加口腔感染機率，因此建議如廁後務必蓋上馬桶蓋，同時牙刷也應定期更換。